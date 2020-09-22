



Royole (она же Rouyu Technology) анонсировала выпуск смартфона FlexPai 2. Эта компания появилась в Китае в 2012 году и прославилась тем, что в конце 2018 года опередила Samsung и Huawei, выпустив первый в мире складной смартфон.



Royole FlexPai 2 получил гибкий OLED-экран Cicada Wing третьего поколения, складывающийся с нулевым зазором. Производитель уверяет, что эта матрица намного лучше, чем в предыдущей модели FlexPai, и она позволила уменьшить толщину устройства в сложенном состоянии на 40%.



В раскрытом состоянии диагональ экрана составляет 7,8 дюйма при соотношении сторон 4:3 и разрешении 1920×1440 пикселей. Смартфон сгибается пополам, и будучи сложенным, получается устройство с двумя экранами с внешней стороны — диагональю 5,5 и 5,4 дюйма соответственно.







В Royole FlexPai 2 используется флагманский чипсет Snapdragon 865 с поддержкой 5G, модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo и ГЛОНАСС, разъём USB 3.1 Type-C, два стереодинамика, боковой датчик отпечатков пальцев, акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик внешней освещенности, компас и барометр. Что касается камеры, она у Royole FlexPai 2 вполне достойная: с основным 64-мегапиксельным модулем и несколькими вспомогательными, в том числе таким, который обеспечивает 3-кратный оптический зум. Фронтальная камера 32-мегапиксельная.



В качестве операционной системы используется оболочка waterOS 2.0 на базе Android 10, во многом напоминающая Huawei EMUI. Сервисы Google в неё не встроены, поскольку смартфон нацелен в основном на китайский рынок, а в Китае они не работают.





Прототип FlexPai 2 был показан ещё в феврале 2020 года и имел немного другую конструкцию, нежели коммерческая модель. Например, камеры были расположения не слева от экрана, а в верхней части над экраном.







Royole FlexPai 2 будет продаваться в Китае за 1470 долларов в версии 8 + 256 ГБ и за 1700 долларов в варианте 12 + 512 ГБ. Продажи должны начаться в ближайшие недели. Скорее всего, этот смартфон не будет поставляться в другие страны, да и в Китае может стать раритетом.







