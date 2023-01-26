Рынок смартфонов катастрофически просел. В чём причины?





По данным IDC, падение продаж смартфонов в четвёртом квартале 2022 года составило 18,3% в сравнении с тем же периодом 2021 года. Всего было продано чуть более 300 миллионов устройств.



Компания Apple заняла первое место по отгрузкам, реализовав 72,3 миллиона смартфонов, что на 12,7 миллиона штук или 14,9% меньше, чем годом ранее. У остальных производителей из топ-5 ситуация ещё плачевнее — к примеру, продажи Xiaomi упали более чем на четверть.







IDC утверждает, что такого падения не было примерно десять лет — 2013 года рынок смартфонов лишь рос, а если продажи и снижались, то незначительно. По прогнозам компании, спрос на смартфоны будет снижаться и в 2023 году. Аналитики связывают сложившуюся ситуацию с последствиями пандемии, из-за которой в Китае возник дефицит и подорожание компонентов для электронных устройств. Также повлияли экономический кризис из-за неспокойной политической ситуации в мире, рекордно высокий уровень инфляции в ряде стран и кардинальное изменение курса валют.

