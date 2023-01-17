Рынок смартфонов упал впервые за десять лет





По данным аналитической компании Canalys, в 2022 году смартфонов по всему миру было продано на 11 процентов меньше, чем годом ранее — около 1,2 миллиарда штук. Рынок мобильных устройств продемонстрировал падение впервые за последние десять лет, до этого он только рос.



Лидером рынка стала компания Samsung с долей 22 процента. За ней следует Apple с 19 процентами, а третье место принадлежит Xiaomi, которой удалось набрать 13 процентов. Четвёртое и пятое места — у брендов Oppo и Vivo, которые принадлежат китайскому конгломерату BBK. Оба бренда набрали по 9 процентов, а с учётом того, что у BBK есть и другие популярные торговые марки (например, OnePlus, Oppo и iQOO), вполне вероятно, что эта компания является настоящим лидером мобильного рынка.







Несмотря на натиск со стороны китайских брендов, компаниям Samsung и Apple удалось увеличить свои доли на два процентных пункта каждой. В России их продажи в 2022 году, напротив, упали, поскольку они прекратили официальные поставки (хотя их смартфоны по-прежнему завозятся из других стран по «серым» схемам или методом параллельного импорта).



Аналитики Canalys дают сдержанный прогноз на 2023 год. По их мнению, продажи останутся на уровне прошлого года или незначительно увеличатся. Стагнация рынка обусловлена экономическим кризисом, проблемами на рынке труда в азиатских странах из-за коронавируса и политической нестабильностью в Европе.



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