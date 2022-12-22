iPhone

Рынок смартфонов заметно тряхнуло. Apple ликует, остальные плачут

Артем
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За 2022 год продажи смартфонов упали на мировом рынке. В плюсе оказалась только Apple и частично Xiaomi.

Об этом сообщает зарубежный ресурс Android Autority, ссылаясь на исследования экспертов из Counterpoint Market Monitor Service. Согласно данным прибыль от продажи смартфонов упала на 3% в третьем квартале 2022 года по всему миру (относительно результатов прошлого года). Квартальные отсчеты показали, что общий рынок устройств связи снизился на 12%.

Ситуация коснулась практически всех брендов, кроме Apple. Благодаря запуску iPhone 14 «яблочные» смартфоны увеличили выручку на 10% год к году, а рост средней цены продажи поднялся на 7% в третьем квартале 2023 года. Также доход от смартфонов бюджетного и среднего сегментов на 4% увеличила Xiaomi.

Что касается конкурентов Apple, вопреки удвоению поставок премиальных Flip и Fold, выручка Samsung снизилась на 4%, у Oppo на 27% за аналогичный период.

Подобный спад связывают со всеобщим падением экономики и резким ростом инфляции. Пользователи смартфонов реже стали менять еще рабочие устройства, однако даже перетряски на мировом рынке не смогли заставить людей, отказаться от техники Apple.
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Источник:
Android Authority
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