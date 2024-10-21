С 1 ноября +30% к цене. Россиян предупредили о надвигающемся подорожании электроники

Александр



Доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Маргарита Кобец прогнозирует повышение цен почти на все электронные устройства, поставляемые в Россию из других стран. По её словам, это будет вызвано несколькими факторами.

Кобец полагает, что уже в начале ноября цены на электронику увеличатся в среднем на 10-15% в сравнении с теми, что были в начале года. Сильнее всего до конца этого года подорожают холодильники, стиральные машины и другие крупногабаритные приборы (на 20-25%), а также смартфоны, ноутбуки и компьютеры на (25-30%).

Факторы, влияющие на рост цен:

 — Санкционные ограничения
 — Сложности с оплатой
 — Ослабление рубля
 — Увеличение Центробанком ключевой ставки
 — Рост логистических расходов
 — Подорожание комплектующих и запчастей, необходимых для производства и ремонта
 — Повышенный спрос накануне новогодних праздников

В текущей ситуации расходы поставщиков возросли, а проблем стало больше. Например, необходимо искать способы оплатить товары в условиях, когда многие банки отказываются принимать деньги из России, опасаясь вторичных санкций. Приходится проводить транзакции через несколько банков и бирж, чтобы замаскировать происхождение денег, и на каждом этапе нужно оплачивать комиссию посредника. При этом в России по-прежнему не производятся некоторые виды электроники, и даже выпускаемые под российскими торговыми марками устройства приходится закупать в Китае. Заводы, занимающиеся выпуском электронных устройств в РФ или Беларуси, зависят от поставок компонентов из-за рубежа, поэтому их в полной мере, как и импортёров, затрагивают сложности с оплатой и логистикой.

Недавно стало известно, что российские власти рассматривают инициативы, которые могут привести к увеличению цен на товары, доставляемые интернет-магазинами и маркетплейсами из-за рубежа. В частности, предлагается взимать НДС с таких покупок (из-за чего они сразу подорожают минимум на 20%), а также брать 5-процентную пошлину с полной цены товара (сейчас россияне платят 15% с превышения 200 евро в месяц).

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Комментарии

+4512
Gabriel
Это ещё тот университет там 159 статья прямо на дипломе должна быть написана.
Эксперты из этого университета вообще актеры погрелого театра.
28 минут назад
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