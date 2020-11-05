Компания Google разместила в своём блоге публикацию, приуроченную к 11-летию появления смартфонов на базе Android на российском рынке. В основном там расхваливается экосистема Android и рассказано о её влиянии на развитие бизнеса и экономики, но также приводится один интересный факт.
Google вспоминает, что первым Android-смартфоном, который начал продаваться в России, был Highscreen PP5420. Он стоил 15 990 рублей, что немногим меньше средней месячной зарплаты в то время. По своему дизайну он был похож на первые модели iPhone и Galaxy.
Highscreen PP5420 работал на Android 1.5 и обладал характеристиками, которые кажутся несерьёзными спустя 11 лет. У него два экрана: 3-дюймовый сенсорный с разрешением 400×240 пикселей для отображения контента и небольшой дополнительный с разрешением 96×128 пикселей для навигации. Также в наличии одноядерный процессор Qualcomm MSM 7201A с тактовой частотой 528 МГц, 128 МБ оперативной памяти, накопитель на 256 МБ, 3-мегапиксельная камера с возможностью записи видео и аккумулятор ёмкостью 1080 мАч с зарядкой через порт micro USB. Смартфон поддерживал Wi-Fi, работал в сетях 2G и 3G, обладал модулем GPS для геопозиционирования и мог передавать данные на другие устройства через Bluetooth 2.0.
При этом Highscreen PP5420 был относительно толстым, но лёгким — 120 грамм при толщине 13 миллиметров. Управлять им можно было как пальцами, так и стилусом — этот артефакт он унаследовал от коммуникаторов на базе Windows Mobile.
Что примечательно — Highscreen PP5420 представляет собой частично российскую разработку. Он был создан компанией «Вобис Компьютер», которая до этого занималась поставками смартфонов QTek (в дальнейшем HTC) и компьютеров Gigabyte. В 2009 году она выкупила у METRO Cash & Carry бренд Highscreen и продавала под этой торговой маркой смартфоны, ноутбуки, планшеты и компьютерную периферию. Изначально компания «Вобис Компьютер» заказывала разработку и сборку устройств у контрактных производителей в Китае, а с 2012 года её инженеры начали разрабатывать гаджеты с нуля.
Highscreen не выпускала новые модели смартфонов с 2019 года, но устройства этого бренда по-прежнему доступны в официальном магазине и у некоторых ритейлеров. Они не пользуются таким высоким спросом, как продукция Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi и брендов, входящих в холдинг BBK (Oppo, Vivo, Realme и OnePlus), и даже в собственном интернет-магазине производителя у них низкие оценки от покупателей — по 2,5-3 звезды из 5.
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