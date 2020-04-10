





Россияне стали чаще покупать бывшие в употреблении смартфоны. Это происходит на фоне ограничения поставок из Китая, закрытия торговых точек, ослабления рубля и снижения доходов из-за карантина и самоизоляции.Спрос на подержанные смартфоны, по данным компании SmartPrice, которая продаёт подержанную технику, увеличился на 40%. Этот показатель сопоставим с высоким сезоном — предпраздничными дни, когда потребители массово скупают устройства для себя или в подарок. Ситуация может привести к тому, что заметную долю в сегменте снова займут скупщики и продавцы смартфонов в палатках на сером рынке.Статистика Avito показывает, что спрос на старые смартфоны в начале апреля увеличился на 28%, а предложение снизилось на 4%. Продажи также могли увеличиться из-за того, что многие перешли на удалённую работу, и смартфоны им нужны для того, чтобы поддерживать связь с коллегами. Кроме того, из-за закрытия офлайновых точек покупатели теперь лишены возможности «пощупать» устройство перед покупкой, поскольку федеральные торговые сети теперь работают только как пункты выдачи онлайн-заказов. При личной встрече с продавцом остаётся возможность как следует рассмотреть смартфон и ознакомиться с его особенностями.Компания DamProdam, скупающая и продающая подержанные смартфоны Apple, зафиксировала увеличение сделок на 250%. По словам её основательницы Елены Богатырёвой, россияне в марте начали чаще менять старые модели на новинки с доплатой, поскольку опасаются, что в дальнейшем цены могут вырасти. При этом операторы связи не зафиксировали увеличение спроса на услугу trade-in, поскольку большая часть их салонов закрыта.