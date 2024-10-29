Самокатчиков-нарушителей замедлят до скорости пешеходов

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«Яндекс» планирует бороться с теми, кто катается на электросамокатах с нарушением правил дорожного движения. На самокаты, которые выдаёт в прокат эта компания, будет установлен специальный датчик, определяющий количество людей, и если он зафиксирует, что их больше одного — скорость будет снижена.Быстрая поездка на самокатах вдвоём (или втроём) станет невозможна — скорость снизится до 5 км/ч, то есть даже меньше, чем у пешеходов. Как только пассажир сойдёт, скорость увеличится до нормальной. «Если мужчина весом 85 кг встанет на СИМ с тяжелым рюкзаком, ничего не произойдет. Но если он возьмет с собой ребенка, то алгоритм среагирует и самокат замедлится», — приводит в пример «Яндекс».Чтобы определить, что на самокате находится более одного человека, алгоритм учитывает более 120 параметров движения, связанных с нагрузкой, таких как угол наклона при повороте и разница в ускорении. Параметры считываются каждые две секунды с помощью датчиков и IoT-модулей. Технология учитывает отклонения по сравнению с предыдущей поездкой пользователя, реагируя на внезапные изменения.Перевозка пассажиров на СИМ (средствах индивидуальной мобильности) запрещена согласно п. 24.8 ПДД. В Москве за лето было выписано более 110 тысяч штрафов самокатчикам-нарушителям. Столичный департамент транспорта также сообщал, что самым частыми нарушениями, наряду с превышением количества едущих на самокате, являются неправильная парковка и неспешивание на пешеходных переходах.