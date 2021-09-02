Какие проблемы мы получили?

Как Apple и ее подражатели загубили перспективное направление?

Неопределенность с форм-фактором. Классической беспроводной зарядкой не воспользуешься в сумке, а от магнитной MagSafe остаются отпечатки на корпусе или чехле;

Бесполезность. Беспроводная зарядка призвана сократить число кабелей у пользователя, только она этого не делает. Для каждого блина нужен провод, а те, что заряжают несколько устройств одновременно, крупные и неудобные. Компактную и эстетичную пыталась создать Apple, это AirPower, только она так и не вышла.

Почему отказ от адаптера питания — это путь в никуда?

Почему так получись?

В октябре 2020 года Apple отказалась от адаптера питания в комплекте ко всем моделям iPhone и невольно сгенерировала самый странный флешмоб в истории индустрии смартфонов.Компания аргументировала это решение очень спорным суждением, что адаптеры питания вредят экологии, и отказ от них в комплекте сократит их число у пользователей. Хотя после выхода модельного ряда iPhone 12 только в России их продажи увеличились в шесть раз.Кроме того, большинству пользователей смартфонов пришлось докупать адаптер, даже если он имелся. В коробке лежит кабель Lightning — USB-C, такой начали класть только в смартфоны 2019 года, за год до релиза новинок. У остальных моделей лежал Lightning — USB-A, и их пользователям необходимо докупать аксессуар. Короче, минус дополнительные деньги на зарядку.А конкуренты повели себя максимально трафаретно в эпоху iOS и Android: сначала раскритиковали Apple, а потом последовали за ней. Например, Samsung публично высмеяла принципиального соперника, а потом повторила за ним, выпустив модельный ряд Galaxy S21. В ту же сторону последовала Xiaomi.Впрочем, это не новость. Точно так же было как минимум с 3,5 мм разъемом для проводных наушников и «челкой». Те же корейцы даже выпускали сатирические и безвкусные рекламные ролики, но все равно следовали за конкурентом.Вся эта нелепость породила самый странный тренд среди флагманских смартфонов — отказ от адаптеров питания в комплекте.Кейс с зарядкой лишний раз показывает, что корпорациям зарабатывать деньги важнее, чем совершенствовать мир.Отказ от блока питания в комплекте — шаг в сторону беспроводных зарядок, помимо сокращения затрат на производство. Логика: нужно докупить зарядку, можно взять обычную, а можно поэкспериментировать и попробовать беспроводную. Шансы на покупку такой многократно возрастают.Только Apple и ее подражатели затормозили развитие проводных адаптеров. По логике, владелец нового смартфона будет пользоваться старым блоком питания. Беда в том, что максимальная мощность зарядки с каждым годом совершенствуется, и чтобы использовать ее возможности на максимум, нужен подходящий адаптер питания. Если он будет слабее, то и скорость зарядки окажется ниже.А скорость проводных зарядок растет. В 2019 году лучшая модель Huawei P30 Pro заряжалась за 60 минут, а в 2021-м полуфлагман компании Nova 8 выполняет энергию от нуля до 100% почти вдвое быстрее — за 35 минут.Проблема в том, что и мощность адаптера питания у них разная: у первого 40 Вт, а у второго 66 Вт. Предположим, пользователь перешел с P30 Pro на Nova 8. После первого смартфона у него осталась зарядка на 40 Вт, и с ней Nova 8 будет заряжаться медленнее.Благо, Huawei кладет адаптер питания в комплект. Зато от них отказываются компании, не совершенствующие направление проводных зарядок. Samsung Galaxy S21 Ultra мощность зарядки всего 25 Вт, а заряжается он с 0 до 100% за 1 час 10 минут, iPhone 12 — за 1 час 40 минут.Беспроводные зарядки развиты гораздо хуже, чем проводные, и перспективы у них в разы туманнее.Вот две их главные проблемы:Параллельно проводные зарядки стремительно развиваются.У каждого бренда был свой стандарт, что позволяло активнее ее совершенствовать. Huawei SuperCharge, OPPO SuperVOOC, Warp Charge - эти и другие стандарты конкурируют друг с другом.Зарядки добились крайне солидных показателей и продолжают совершенствоваться. В 2019 году вышел realme X2 Pro, способный зарядиться за 40 минут. В 2021 году есть, например, Huawei Nova 8, который восполняет энергию с нуля за 35 минут.В последние годы проводные зарядки совершенствовались стремительнее всех после камер. А эта особенность телефона практичнее. Сверхбыстрая зарядка решает проблему пользователя, когда нужно выходить из дома, а телефон сел. Теперь же Apple, Samsung и Xiaomi сделали этому направлению антирекламу.Отказ от адаптера в коробке — не первое радикальное решение Apple. В 2016 году компания отказалась от разъема для наушников, а в то время даже не вышли AirPods. Впрочем, маневр с зарядкой самый странный.В кейсе с разъемом у компании был четкий ориентир, и время показало, что она была права. Продажи TWS-гарнитур стремительно растут, а AirPods вне конкуренции самая популярная линейка этого вида устройств.С адаптером питания полная неизвестность. В каком направлении будут развиваться беспроводные зарядки, непонятно. Как теперь будет совершенствоваться проводная, тоже неизвестно. Можно бесконечно увеличивать максимальную мощность и скорость зарядки, но юзеры не будут пользоваться этой возможностью по-максимуму, потому что не поменяют адаптер питания.Компании мечтают о полном переходе на беспроводную зарядку. Это изменение более привлекательное, чем сверхмощная проводная зарядка, восполняющая энергию аккумулятора условно за полчаса. Новый способ зарядки — возможность выделить новый смартфон на фоне старого, поэтому компании выбирают вау-эффект, а не точечные улучшения имеющихся технологий.Кроме того, Apple назвала причиной отказа от адаптера питания заботу об экологии, а это тренд в США и по всему миру. В общем, компания придерживается конъюнктурной позиции.«Люди не знают толком, чего они хотят, пока ты не покажешь им это. Вот почему я никогда не полагаюсь на исследования рынка», — когда-то говорил Стив Джобс. Тогда Apple стремилась к совершенству и не слушала критику. Теперь же она и другие компании больше думают о заработке и о том, как понравиться большинству.Двойная проблема в том, что у ее конкурентов до сих пор нет своего видения мира.