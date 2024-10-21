Samsung выпустила Galaxy Z Fold Special Edition. Он лучше Fold 6 во всём

Южнокорейский производитель электроники Samsung выпустил второй складной флагман за год, который получил более тонкий корпус, увеличенные экраны и камеру на 200 Мп. Именно таким должен был изначально выйти Galaxy Z Fold 6.
Новый складной смартфон Samsung стал самым тонким и лёгким девайсом в линейке Galaxy Z Fold. Толщина Galaxy Z Fold Special Edition составляет 10,6 мм в сложенном состоянии и 4,9 мм в разложенном, а вес — 236 г.
Galaxy Z Fold Special Edition предлагает внешний 6,5-дюймовый и внутренний 8-дюймовый экраны AMOLED с разрешением QXGA+ и частотой обновления 120 Гц. Корпус сделан из алюминия, а передняя и задняя панели прикрыты стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. При этом он лишился поддержки стилусов.
Впервые в серии Galaxy Z модель Special Edition получила камеру на 200 Мп с поддержкой OIS. Дополняет её сверхширокоугольный объектив на 12 Мп и телевик на 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Разрешение селфи-камер составляет 10 Мп (внешняя) и 4 Мп (внутренняя).
За производительность Galaxy Z Fold Special Edition отвечает чип Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Производитель обещает поддерживать девайс на протяжении 7 лет. Выпускается смартфон только в чёрном цвете.
Среди прочих особенностей — аккумулятор ёмкостью 4400 мАч с поддержкой проводной зарядки до 25 Вт и беспроводной до 15 Вт, поддержка двух SIM-карт с e-SIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB и USB-C.
Пока Samsung Galaxy Z Fold Special Edition доступен только в Южной Корее по цене 2,789 млн вон (~$2040/200 тысяч рублей). Если вы пропустили, то у нас выходил обзор Galaxy Z Fold 6.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.