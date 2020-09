Samsung анонсировала новейшее устройство для домашних развлечений, которое получило название The Premiere. Это новый короткофокусный лазерный проектор. По словам производителя, он может стать альтернативой QLED телевизорам.The Premiere входит в лайфстайл-линейку устройств, включающую высококлассное оборудование, такое как Serif, The Terrace . Это продукты, которые должны гармонировать с вашей гостиной, а проектор The Premiere поможет полностью отказаться от экрана.Samsung утверждает, что ультракороткофокусный проектор можно разместить прямо под стеной или экраном, получая при этом картинку достойного качества. The Premiere оборудован качественной акустикой с поддержкой технологии объемного звука Acoustic Beam, которую Samsung предлагает на некоторых своих саундабарах.На старте будут доступные две разновидности проектора. LSP9T, который предлагает 130-дюймовую проекцию, максимальную яркость до 2800 ANSI люмен и претендует на звание «первого в мире проектора с сертификацией HDR10+. LSP7T — модель начального уровня с диагональю проекции до 120 дюймов. Остальные характеристики Samsung пока не озвучила.Оба устройства будут поддерживать технологию Samsung Smart TV с полным набором приложений и сервисов, которые доступны на телевизорах компании. Также сообщается о наличии поддержки режима Filmmaker Mode от UHD Alliance. По словам производителя, это будут первые проекторы с такой возможностью. Напомним, этот режим, он же «режим кинорежиссера», позволяет настраивать фильмы на UHD-телевизорах таким образом, чтобы избежать чересчур высокой детализации картинки. Он создавался с целью максимально приблизить образы, созданные кинематографистами в своих киномастерских. Он автоматически отключает функции постобработки, такие как сглаживание движения, резкость и шумоподавление, которые способствуют эффекту «видеозаписи».Продажи проектора The Premiere начнутся в конце этого года в США, Европе и Корее. Цена и точная дата выхода пока не объявлены.