Samsung анонсировала новейшее устройство для домашних развлечений, которое получило название The Premiere. Это новый короткофокусный лазерный проектор. По словам производителя, он может стать альтернативой QLED телевизорам.
The Premiere входит в лайфстайл-линейку устройств, включающую высококлассное оборудование, такое как Serif, The Frame, The Sero и The Terrace. Это продукты, которые должны гармонировать с вашей гостиной, а проектор The Premiere поможет полностью отказаться от экрана.
Samsung утверждает, что ультракороткофокусный проектор можно разместить прямо под стеной или экраном, получая при этом картинку достойного качества. The Premiere оборудован качественной акустикой с поддержкой технологии объемного звука Acoustic Beam, которую Samsung предлагает на некоторых своих саундабарах.
На старте будут доступные две разновидности проектора. LSP9T, который предлагает 130-дюймовую проекцию, максимальную яркость до 2800 ANSI люмен и претендует на звание «первого в мире проектора с сертификацией HDR10+. LSP7T — модель начального уровня с диагональю проекции до 120 дюймов. Остальные характеристики Samsung пока не озвучила.
Оба устройства будут поддерживать технологию Samsung Smart TV с полным набором приложений и сервисов, которые доступны на телевизорах компании. Также сообщается о наличии поддержки режима Filmmaker Mode от UHD Alliance. По словам производителя, это будут первые проекторы с такой возможностью. Напомним, этот режим, он же «режим кинорежиссера», позволяет настраивать фильмы на UHD-телевизорах таким образом, чтобы избежать чересчур высокой детализации картинки. Он создавался с целью максимально приблизить образы, созданные кинематографистами в своих киномастерских. Он автоматически отключает функции постобработки, такие как сглаживание движения, резкость и шумоподавление, которые способствуют эффекту «видеозаписи».
Продажи проектора The Premiere начнутся в конце этого года в США, Европе и Корее. Цена и точная дата выхода пока не объявлены.
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