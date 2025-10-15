Samsung добавит в One UI 8.5 крутейшую функцию для экономии заряда

Ее могут добавить уже в ближайших адейтах.

Специалисты из Android Authority покопались в коде тестовой прошивки One UI 8.5 и нашли функцию Network Battery Saver. Она позволит продлить автономность смартфонов Galaxy, снижая сетевую нагрузку.

Когда устройство находится в покое Network Battery Saver автоматически замедляет мобильный интернет. В результате нагрузка на модем снижается, а вместе с ней и расход аккумулятора. Чтобы понять, когда функцию нужно активировать, One UI 8.5 по первой следит за тем, как часто владелец использует смартфон. Проанализировав полученные данные, система сможет самостоятельно запускать экономный режим.

Инсайдеры называют Network Battery Saver одной из самых ключевых в прошивке One UI 8.5. Скорее всего, функция появится в ближайших обновлениях на всех актуальных смартфонах Samsung Galaxy.
