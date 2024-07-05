Samsung ещё не представила свои AirPods Pro, но их продают в нескольких странах

Фархад
Galaxy Buds3 Pro

Пользователь Reddit под ником Plastic_Development1 приобрёл флагманские наушники Samsung Galaxy Buds3 Pro за несколько дней до масштабной презентации Unpacked и поделился фотографиями девайса.

На опубликованных снимках мы видим наушники в дизайне AirPods Pro в тёмно-серой расцветке. Дизайн мы уже видели на рендерах, но фотографии показывают работу подсветки на ножках гарнитуры.
Galaxy Buds3 Pro
Galaxy Buds3 Pro

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На одном из снимков показана коробка Galaxy Buds3 Pro, но содержимое пока неизвестно. Скорее всего, в ней есть кабель, инструкция и несколько силиконовых насадок.
Galaxy Buds3 Pro
Автор не раскрывает подробностей о том, где он их приобрёл, но есть вероятность, что ему их продал сотрудник одного из сетевых магазинов в США. Самое интересное, что в Танзании будущие наушники Galaxy Buds3 уже продаются в открытую. За них просят около $200.

Galaxy Buds3
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Источник:
Reddit
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