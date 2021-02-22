Компания Samsung представила смартфон Galaxy F62. Это недорогая новинка с впечатляющими характеристиками.
В Galaxy F62 используется экран Super AMOLED+ диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ (2400×1080 пикселей) и небольшим круглым вырезом для фронтальной камеры, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтный накопитель со слотом micro SD и аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч с быстрой 25-ваттной зарядкой через порт USB Type-C. Наличие аккумулятора с высокой ёмкостью сказалось на толщине и массе смартфона — 9,5 мм и 218 г.
В качестве операционной системы используется Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1. Samsung Galaxy F62 уже продаётся в Индии по цене 23 999 или 25 999 рупий в зависимости от объёма памяти (в рублях получается около 24 800 и 26 800 рублей). Доступные цвета — синий, чёрный и зелёный. Когда этот смартфон появится в России и по какой цене, неизвестно.
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