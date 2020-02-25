Samsung Galaxy M31





Компания Samsung представила новый смартфон средней ценовой категории — Galaxy M31. Он получил современный дизайн и выдающиеся параметры.



В Galaxy M31 используется экран Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма с разрешением Full HD+, соотношением сторон 19,5:9 и полукруглым вырезом для 32-мегапиксельной фронтальной камеры. Смартфон работает на 8-ядерном процессоре Exynos 9611 с тактовой частотой 2,3 ГГц и оснащён слотом для карты памяти формата microSD. 3,5-мм аудиовыход сохранился, а среди модулей связи — VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и GPS. Зарядка производится через порт USB Type-C, а сканер отпечатков пальцев размещён на задней части корпуса.



Корпус Galaxy M31 относительно толстый — 8,9 мм. Это позволило Samsung установить в смартфон аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, которого хватит на 48 часов разговоров по телефону, 26 часов воспроизведения видео, 119 часов воспроизведения музыки или 21 час пользования интернетом по Wi-Fi. Несмотря на большой экран и ёмкий аккумулятор, масса смартфона составляет 191 грамм.



Основная камера Galaxy M31 содержит 4 модуля:



Samsung GW1 — 64 Мп

Широкоугольник — 8 Мп

Макрокамера — 5 Мп

Датчик глубины — 5 Мп

Камера поддерживает съёмку видео с разрешением 4K и режимы Live Focus, Macro Shot, Night Mode, Super Steady, Super Slo Mo, Hyperlapse.Galaxy M31 продаётся в Индии за 14999 или 15999 рупий (6 + 64 ГБ или 6 + 128 ГБ). В пересчёте на российскую валюту получается 13500 или 14500 рублей. Вероятно, в скором времени он появится в других странах, в том числе России.





