





Сайт DxOMark выпустил обзор камеры Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G. Специалисты на основе тестов выставили камере корейского флагмана общий балл — 121, а это даже ниже, чем у Galaxy S20 Ultra.Смартфон со стилусом набрал 130 баллов за фотографии. По словам DxOMark, у него есть возможности аналогичные Galaxy S20 Ultra. Обзорщики также похвалили устройство за яркую цветопередачу, быструю автофокусировку и в целом точную экспозицию.В обзоре говорится, что телеобъектив Note20 Ultra 5G хорошо работает на большом расстоянии и сохраняет хорошую детализацию как в помещении, так и на улице. Экспозиция и цвет также заслуживают похвалы, однако проблемы начинают появляться на снимках средней дальности. Это выражается в множестве видимых артефактов, а также в «сильной потере текстуры и детализации» по краям изображения.Сверширокоугольный объектив также похвалили, но отметили, что угол его захвата не такой широкий по сравнению с другими смартфонами, среди которых Xiaomi Mi 10 Ultra. Портретный режим — еще одна сильная сторона Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G. В DxOMark заявили, что качество боке и эффекта глубины резкости на очень высоком уровне. Однако, бывают случаи, когда он не справляется.Что касается видео, Note20 Ultra 5G набрал 101 балл. По словам обзорщиков, тест проводился в режиме 4K/30 FPS, смартфон снимает яркие и контрастные ролики в условиях с хорошим освещением. Несмотря на это, видео получается темнее, чем у S20 Ultra и Mi 10 Ultra в условиях с искусственным понижением освещенности. По уровню детализации при ярком свете смартфон получил высокие оценки. Система стабилизации также заслужила похвалы наравне с автофокусом.