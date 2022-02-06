Дизайн

Дисплей

Производительность и автономность

Камера

12 МП, f/1,8, 26 мм, Dual Pixel PDAF, OIS (основной)

8 МП, f/2,4, 76 мм, PDAF, OIS, оптический зум 3× (телевик)

12 МП, f/2,2, 13 мм, 123˚ (сверхширокоугольный)

































Портрет — с размытием заднего фона.

— с размытием заднего фона. ПРО — позволяет вручную устанавливать все основные параметры съемки, например, ISO, выдержку, фокусировку и баланс белого.

— позволяет вручную устанавливать все основные параметры съемки, например, ISO, выдержку, фокусировку и баланс белого. Ночь — специальный режим для съемки в условиях с недостаточным освещением.











Технические характеристики

Дисплей : 6,4″, 1080 × 2400, Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц

: 6,4″, 1080 × 2400, Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц Процессор : Snapdragon 888 5G

: Snapdragon 888 5G Память : 6/128 или 8/256 ГБ

: 6/128 или 8/256 ГБ Камеры : 12 + 8 + 12 МП

: 12 + 8 + 12 МП Интерфейсы : USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC

: USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC Аккумулятор : 4500 мАч с поддержкой быстрой и обратной зарядки

: 4500 мАч с поддержкой быстрой и обратной зарядки Габариты : 155,7 × 74,5 × 7,9 мм

: 155,7 × 74,5 × 7,9 мм Вес: 177 г.

Вместо вывода







В чем успех серии FE от Samsung? Напомним, эта аббревиатура расшифровывается как Fan Edition. Из этого словосочетания уже можно догадаться, как в этой серии появляются новые смартфоны. Производитель сочетает все самые востребованные возможности и топовые характеристики, отказывается от избыточной функциональности, а потом заворачивает всё это дело в доступную стоимость. Таким образом получается, что «топ за свои деньги» в модельном ряду Samsung — это FE.Мы провели пару недель с новинкой этого года — Galaxy S21 FE и теперь нам есть что рассказать. Выход этого устройства незадолго до анонса флагманской серии S22 показался странным, а теперь давайте разберем эту модель на успешные составляющие.Внешне смартфон повторяет дизайн-код прошлогодней флагманской серии. Как мне на обзор попала модель в черном цвете. Также, как и в случае с S21/S21+ задняя крышка устройства выполнена из пластика. Это называемый glasstic (сочетание слов glass и plastic), он визуально и тактильно стремится быть похожим на матовое стекло, но остается поликарбонатом. Отпечатки пальцев такое решение собирает — «моё почтение»!На спинке в правом верхнем углу расположился модуль основной камеры в стиле S21. Площадка выполнена из пластика, поэтому этот элемент корпуса органичнее перетекает в грани и конструктив. Мне такое решение понравилось.К слову о защите корпуса, он защищен по стандарту IP68 — пыль и влага ему не страшны. Ободок смартфона, как мне показалось, металлический. На верхнем торце разместилось отверстие второго динамика, а на нижнем слева направо — слот для SIM-карт, отверстие основного микрофона, порт USB-C и решетка динамика. Левая грань лишена каких-либо элементов, клавиши регулировки громкости и кнопку блокировки экрана производитель разместил на правой грани.В целом Galaxy S21 FE получился довольно легким. Он приятно сидит в руке, а во время длительного использования в области запястья не появляется дискомфорта.Смартфон получил дисплей с разрешением 1080 × 2400 точек и поддержкой частоты обновления 120 Гц. По качеству он ничем не отличается от базового S21, за исключением того, что его диагональ составляет 6,4 дюйма.Под экран размещен оптический сканер отпечатков пальцев. Он срабатывает довольно быстро с минимальным количеством ложных срабатываний. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass Victus. В верхней части по центру отверстие селфи-камеры.Настройки смартфона позволяют выбирать высокую или стандартную частоту обновления экрана. Помимо этого, есть опция комфорта для глаз, снижающая уровень синего цвета. В меню «Режим экрана» можно настроить максимально комфортную для себя цветопередачу с помощью предустановок и ползунка баланса белого. Не обошлось без поддержки функции Always On Display, отображающей важную информацию на выключенном экране.Одно из основных преимуществ Galaxy S21 FE — флагманский процессор Snapdragon 888. Мы протестировали смартфон с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем с ёмкостью на 128 ГБ. Из недостатков — отсутствие слота для карт памяти microSD, поэтому расширить хранилище не получится.В бенчмарках Geekbecnh и AnTuTu смартфон набирает 2887 и 528 760 соответственно. Устройство без проблем справляется со всеми актуальными играми на максималках, но во время длительных нагрузок ощутимо нагревается. Запаса мощности Galaxy S21 FE хватает для любых повседневных задач, в том числе и для хардкорного гейминга.Galaxy S21 FE оборудован аккумулятором на 4500 мАч. Ничего сверхъестественного он не демонстрирует — стандартная работа в повседневном режиме с подзарядкой 1 раз в сутки. С помощью адаптера мощностью 25 Вт смартфон заряжается от 0 до 100 процентов примерно 1,5 часа. Этот показатель иногда варьируется в пределах +/- 20 минут.Смартфон оснащается модулем основной камеры, который состоит из трех объективов:Судя по характеристикам, Samsung использовала камеры от своего предшественника, поэтому в возможностях съемки он немного уступает флагманской серии Galaxy S21. Тем не менее, уровень фото-возможностей остается на довольно высоком уровне.Почти во всех случаях картинка с основного объектива получаются с высоким уровнем детализации, естественной цветопередачей и хорошим динамическим диапазоном в темных и светлых участках кадрах. Также стоит отметить, что смартфон хорошо отрабатывает кадры в условиях со сложным освещением, как на примерах с выходом из двора на улицу.Сверхширокоугольный объектив выдает вполне достойную картинку, но только при хорошем освещении. Сказывается недостаток светосилы. Дневные кадры получаются в меру насыщенными и яркими, а вот по краям заметна небольшая потеря детализации.Что касается телевика, все фотографии в пределах 3-кратного оптического зума получаются хорошими почти в любых условиях освещения. Однако, ночная съемка лучше получается на основной объектив. Кадры с зумом выше показателя x4 заметно теряют детализацию, появляются шумы, да и в целом, на мой взгляд, не несут в себе какой-либо художественной составляющей.Из интересных режимов:Смартфон умеет записывать видео в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Видео получаются хорошо детализированными, с естественной цветопередачей и довольно плавными при съёмке с рук во время ходьбы. Также стоит отметить хорошую работу встроенной автоэкспозиции, она работает в большинстве случаев правильно и без резких рывков.Samsung Galaxy S21 FE оснащается 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Она выдаёт очень хорошую картинку, а в портретном режиме алгоритмы очень аккуратно отделяют фон. В большинстве случаев получают достойные результаты.Прямо сейчас стоимость Galaxy S21 FE в базовой комплектации составляет 54 990 рублей, а начальный S21 — 49 990 р. При выборе нового устройства я бы пожертвовал диагональю экрана и отдал бы предпочтение прошлогоднему флагману. На его стороне преимущества в камеры и запасе оперативной памяти.Также стоит отметить, что после анонса новых флагманов предыдущее поколение Samsung зачастую распродаёт Samsung. В таком случае опять же целесообразнее обратить внимание на S21.Galaxy S21 FE получился интересным смартфоном с привлекательным дизайном и достойным набором характеристик, но мне остается непонятным решение Samsung выпустить его незадолго до анонса новых флагманов. В текущей ценовой политике стоимость нового FE мне кажется немного завышенной, а это вызывает дополнительные вопросы к позиционированию в модельном ряду.