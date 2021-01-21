Мы пользовались смартфоном Samsung Galaxy S21+ несколько дней и теперь готовы поделиться первыми впечатлениями. Сразу стоит отметить, что это не полноценный обзор, поскольку за такой короткий промежуток времени невозможно досконально ознакомиться с гаджетом, чтобы понять все его сильные и слабые стороны. Вы можете задать интересующие вопросы в комментариях, на которые мы постараемся ответить в полноформатном материале.
ДизайнПервое, что бросается в глаза после распаковки Samsung Galaxy S21+ — обновленный дизайн. Рамки вокруг экрана стали тоньше, а самое заметное изменение в блоке камер. Этот элемент конструкции выглядит очень интересно за счет своего плавного перехода в боковую грань.
Нам на обзор досталась версия в фиолетовом цвете с бледно-золотым обрамлением. Задняя крышка с матовой поверхностью приятно лежит в руке, поэтому облачать устройство в чехол совсем не хочется.
ЭкранSamsung отказалась в моделях Galaxy S21 и S21 Plus от экранов с загнутыми краями. Дисплей получил поддержку адаптивного режима 120 Гц в самом высоком разрешении. Другими словами он подстраивается под контент для экономии заряда.
Что касается качества картинки, то, на мой взгляд, это один из лучших экранов в мобильных устройствах, которые присутствуют на рынке. Он передаёт глубокий черный цвет, а яркие оттенки выглядят очень сочно и реалистично. Лучше всего дисплей себя раскрывает во время воспроизведения HDR-контента, будь то видео или фотографии, сделанные на его же камеру.
ЗвукЗвук очень громкий за счет динамиков, которые встроены в верхней и нижней части корпуса. Смартфон очень достойно справляется с воспроизведением музыки на улице и в помещении. На мой взгляд не хватает немного низких частот, но требовать их от мобильного устройства нецелесообразно, поскольку это не Bluetooth-динамик. С воспроизведением звука в видео тоже полный порядок, иногда хорошо чувствуется некоторое подобие объемного звучания. Это достигается благодаря включению Dolby Atmos.
Камера
Samsung очень сильно прокачала камеру по сравнению с предыдущим поколением устройств. Это ощущается с первых снимков. Матрица и алгоритмы отлично работают со светом в сложных условиях, когда присутствует пересвет от прямого яркого солнца и тени от различных объектов. Ранее в своем Instagram я упомянул, что качественные фотографии получаются буквально «от бедра».
Ширик
В Samsung Galaxy S21+ я наконец-то распробовал сверширокоугольную линзу. В некоторых моментах для уличной и архитектурной съёмки при помощи правильного ракурса она помогает придать драматичности и удивить необычной точкой зрения, но тут уже всё зависит от фантазии снимающего.
Еще один момент, который меня очень сильно порадовал — стабилизация изображения при многократном увеличении. Благодаря этим новым алгоритмам удержать камеру на 10-, 20- и 30-кратном зуме намного проще. Теперь не нужно быть «снайпером» и во время такой съемки с рук задерживать дыхание при нажатии на кнопку спуска затвора.
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