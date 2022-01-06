Дизайн предстоящей линейки Samsung уже не первый раз «сливают» в сеть. В середине прошлого месяца инсайдер OnLeaks выкладывал видео с кадрами предстоящего флагмана.На этот раз подробностями поделился YouTube канал — Unbox Therapy. Ранний обзор уже удалили, но его все же можно найти. Есть нюанс — запись постоянно прерывается, поэтому особо раздражительных попросим отойти от мониторов.Предполагается, что смартфоны, показанные на видео, — это S22, S22 Plus, S22 Ultra. Но это не точно. Если верить утечкам, стандартная модель S22 оснащена 6,1-дюймовым дисплеем, а S22 Plus достанется 6,55 дюймов.S22 Ultra, похоже, унаследует дизайн Galaxy Note с более острыми углами и держателем для стилуса. По слухам, модуль камеры содержит: основной сенсор на 108 МП, сверширокоугольный на 12 МП, телевик с возможностью 10-и кратного оптического зума. Основная камера будет защищена сверхпрозрачным стеклом от Gorilla Glass.На данный момент дата выхода смартфонов неизвестна, а учитывая проблемы с поставками и глобальную нехватку микросхем, о датах анонса можно только догадываться.