s22U.0.png

Дизайн предстоящей линейки Samsung уже не первый раз «сливают» в сеть. В середине прошлого месяца инсайдер OnLeaks выкладывал видео с кадрами предстоящего флагмана.



На этот раз подробностями поделился YouTube канал — Unbox Therapy. Ранний обзор уже удалили, но его все же можно найти. Есть нюанс — запись постоянно прерывается, поэтому особо раздражительных попросим отойти от мониторов.



Предполагается, что смартфоны, показанные на видео, — это S22, S22 Plus, S22 Ultra. Но это не точно. Если верить утечкам, стандартная модель S22 оснащена 6,1-дюймовым дисплеем, а S22 Plus достанется 6,55 дюймов. 

S22 Ultra, похоже, унаследует дизайн Galaxy Note с более острыми углами и держателем для стилуса. По слухам, модуль камеры содержит: основной сенсор на 108 МП, сверширокоугольный на 12 МП, телевик с возможностью 10-и кратного оптического зума. Основная камера будет защищена сверхпрозрачным стеклом от Gorilla Glass.

На данный момент дата выхода смартфонов неизвестна, а учитывая проблемы с поставками и глобальную нехватку микросхем, о датах анонса можно только догадываться.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

The Verge The Verge

Ссылки по теме:

OnePlus 10 Pro еще не вышел, но о нем известно почти все OnePlus 10 Pro еще не вышел, но о нем известно почти все

Samsung представила Galaxy S21 FE: доступная версия флагмана для фанатов Samsung представила Galaxy S21 FE: доступная версия флагмана для фанатов

Надо брать! Среднебюджетный хит Samsung Galaxy A52 сливают по очень вкусной цене на AliExpress Надо брать! Среднебюджетный хит Samsung Galaxy A52 сливают по очень вкусной цене на AliExpress