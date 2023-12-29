Samsung Galaxy S24 будут стоить дешевле прошлогодних флагманов, но есть очень неприятный нюанс

Фархад
24

В преддверии скорой презентации новых флагманских смартфонов Samsung в сеть слили европейские цены на S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra.

По данным портала GalaxyClub, базовый Galaxy S24 и Galaxy S24+ будут стоить немного дешевле, чем их предшественники, а Galaxy S24 Ultra, наоборот, дороже, чем Galaxy S23 Ultra. Например, самый дешёвый Galaxy S24 обойдётся желающим в 899 евро, а за Galaxy S23 на старте просили 949 евро.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Вот сколько будут стоить новинки в Европе:
  • Galaxy S24 (128 ГБ) — 899 евро;
  • Galaxy S24 (256 ГБ) — 959 евро;
  • Galaxy S24+ (256 ГБ) — 1149 евро;
  • Galaxy S24+ (512 ГБ) — 1269 евро;
  • Galaxy S24 Ultra (256 ГБ) — 1449 евро;
  • Galaxy S24 Ultra (512 ГБ) — 1569 евро.

Пока неясно с чем именно связано такое решение, но некоторые инсайдеры уверены, что дешевле всего будут стоить версии на чипе Exynos. Они и будут продаваться в Европе. А вот в США, Корее и Китае девайсы получат Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, но эти девайсы будут стоить дороже.

Ожидается, что Samsung проведет презентацию серии Galaxy S24 уже 17 января.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
GalaxyClub
Cсылки по теме:
Самую полезную функцию One UI 6.1 уже сейчас можно активировать на любом Samsung Galaxy
Обновление OneUI 6.0 ломает полезную опцию на смартфонах Samsung Galaxy
Вышло очень приятное обновление для старых часов Galaxy Watch

Рекомендации

Рекомендации

Xiaomi выпустила светильник за 30 тысяч рублей. Дорого, но сложно не захотеть его
Xiaomi выпустила очень необычную ручку для конспектов. Стоит как смартфон, но она действительно очень умная
Новый USB-кабель Apple рассмотрели со всех сторон под рентгеном. Теперь понятно, почему он такой дорогой
Wildberries по ошибке продавал iPhone 15 Pro за 75 рублей

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии