Samsung Galaxy S24 будут стоить дешевле прошлогодних флагманов, но есть очень неприятный нюанс

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Galaxy S24 (128 ГБ) — 899 евро;

Galaxy S24 (256 ГБ) — 959 евро;

Galaxy S24+ (256 ГБ) — 1149 евро;

Galaxy S24+ (512 ГБ) — 1269 евро;

Galaxy S24 Ultra (256 ГБ) — 1449 евро;

Galaxy S24 Ultra (512 ГБ) — 1569 евро.

В преддверии скорой презентации новых флагманских смартфонов Samsung в сеть слили европейские цены на S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra.По данным портала GalaxyClub, базовый Galaxy S24 и Galaxy S24+ будут стоить немного дешевле, чем их предшественники, а Galaxy S24 Ultra, наоборот, дороже, чем Galaxy S23 Ultra. Например, самый дешёвый Galaxy S24 обойдётся желающим в 899 евро, а за Galaxy S23 на старте просили 949 евро.Вот сколько будут стоить новинки в Европе:Пока неясно с чем именно связано такое решение, но некоторые инсайдеры уверены, что дешевле всего будут стоить версии на чипе Exynos. Они и будут продаваться в Европе. А вот в США, Корее и Китае девайсы получат Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, но эти девайсы будут стоить дороже.Ожидается, что Samsung проведет презентацию серии Galaxy S24 уже 17 января.