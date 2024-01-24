Samsung Galaxy S24 Ultra проверили на прочность. Ни единой царапины на дисплее

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Автор YouTube-канала PBKreviews решил протестировать свежевышедший флагман Samsung Galaxy S24 Ultra на устойчивость к падениям и царапинам.В ролике блогер несколько раз ронял девайс с высоты кармана. После первого столкновение с землёй на флагмане появились небольшие царапины, причём на титановой рамке, а в правом верхнем углу экрана образовалась небольшая трещина. Спинка пережила падение без видимых повреждений. Все последующий падения не нанесли никаких увечий смартфону.Затем блогер попытался сточить титановую рамку, но она отлично справилась с этим испытанием. В последнем тесте 6,8-дюймовый дисплей с защитным стеклом Gorilla Glass Armor отлично выстоял против смеси из песка и гравия. Никаких пятен и царапин на нём не осталось.Теперь ждём другие виды издевательств от Зака Нильсена с канала JerryRigEverything.