Samsung Galaxy S24 Ultra проверили на прочность. Ни единой царапины на дисплее

Автор YouTube-канала PBKreviews решил протестировать свежевышедший флагман Samsung Galaxy S24 Ultra на устойчивость к падениям и царапинам.
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В ролике блогер несколько раз ронял девайс с высоты кармана. После первого столкновение с землёй на флагмане появились небольшие царапины, причём на титановой рамке, а в правом верхнем углу экрана образовалась небольшая трещина. Спинка пережила падение без видимых повреждений. Все последующий падения не нанесли никаких увечий смартфону.
Затем блогер попытался сточить титановую рамку, но она отлично справилась с этим испытанием. В последнем тесте 6,8-дюймовый дисплей с защитным стеклом Gorilla Glass Armor отлично выстоял против смеси из песка и гравия. Никаких пятен и царапин на нём не осталось.
Теперь ждём другие виды издевательств от Зака Нильсена с канала JerryRigEverything.