Samsung Galaxy S24 Ultra распаковали на видео за сутки до презентации

Фархад
Samsung

В преддверии завтрашней масштабной презентации Samsung Galaxy Unpacked, на которой южнокорейский бренд представит флагманскую серию Galaxy S24, в сеть попали ролики с распаковкой топовой модели Galaxy S24 Ultra.

О дизайне новинки мы знаем всё, а ролики просто демонстрируют, как вживую смотрится Galaxy S24 Ultra в трёх расцветках — «Титановый жёлтый», «Титановый фиолетовый» и «Титановый серый». Причём рамки во всех устройствах серые.



Обратите внимание, что упаковка почти не отличается от прошлогоднего Galaxy S23 Ultra.

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Напомним, официальная презентация Samsung Galaxy Unpacked состоится уже завтра, 17 января, в 21:00 по московскому времени.
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Источник:
Weibo
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Комментарии

Ckor_30
+658
Ckor_30
Одно и тоже по дизайну пора сменить уже пластинку🤗
3 минуты назад
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