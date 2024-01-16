Samsung Galaxy S24 Ultra распаковали на видео за сутки до презентации

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В преддверии завтрашней масштабной презентации Samsung Galaxy Unpacked, на которой южнокорейский бренд представит флагманскую серию Galaxy S24, в сеть попали ролики с распаковкой топовой модели Galaxy S24 Ultra.О дизайне новинки мы знаем всё, а ролики просто демонстрируют, как вживую смотрится Galaxy S24 Ultra в трёх расцветках — «Титановый жёлтый», «Титановый фиолетовый» и «Титановый серый». Причём рамки во всех устройствах серые.Обратите внимание, что упаковка почти не отличается от прошлогоднего Galaxy S23 Ultra.Напомним, официальная презентация Samsung Galaxy Unpacked состоится уже завтра, 17 января, в 21:00 по московскому времени.