Samsung Galaxy S24 Ultra уделал iPhone 15 Pro Max по скорости памяти

Фархад
iPhone vs Samsung

Пользователь Х (экс-Twitter) под ником sakitech поделился интересным сравнением скорости работы накопителей Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max. Оказалось, что этот компонент во флагмане Samsung работает на 75% быстрее.

Для начала отметим, что смартфоны используют разные стандарты внутренней памяти: в Samsung установлен накопитель UFS 4.0, тогда как Apple использует NVMe во всех своих устройствах.

В представленных тестах, накопитель Galaxy S24 Ultra достиг скорости чтения 2547 МБ/с, а iPhone 15 Pro Max работал в среднем при 1450 МБ/с. Зато при записи они выдали практически одинаковый результат: Galaxy S24 Ultra — 1442 МБ/с, а iPhone 15 Pro Max— 1257 МБ/с. Разница составила всего 15%.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Также стоит обратить внимание, что не только скорость последовательного или случайного чтения и записи определяет производительность смартфона. Ещё одним важным фактором является задержка при получении доступа к данным. Тут победителем стал Galaxy S24 Ultra. Теоретически это означает, что Galaxy S24 Ultra может открывать приложения намного быстрее, чем iPhone 15 Pro Max. Но тут всё будет зависеть от оптимизации One UI.
6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
sakitech
Cсылки по теме:
Apple напомнила об одной очень важной функции iOS 17 в новом ролике
Сравнение Samsung Galaxy S24 Ultra с iPhone 15 Pro Max и Google Pixel 8 Pro в тесте автономности
Как быстро переключиться между Wi-Fi-сетями на iPhone, не заходя в настройки

Рекомендации

Рекомендации

Консоли Sony PlayStation станут ещё более бесполезными в России
В России обнаружились поддельные батарейки. У них внутри сюрприз из прошлого
3 функции, которые исчезнут с переходом на HyperOS
В России отключили гаджеты умного дома популярного бренда

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+28
Gntlmn Mthfcng
Не удивительно. Эпл итак не баловала, теперь еще и экономит на всем подряд
Сегодня в 16:38
#
SithV
+1616
SithV
самсунг короли флеш памяти что тут скажешь. в айфоне наверняка их чипы и оперативки и постоянной памяти.
Сегодня в 18:04
#
+6
nocommentsss
нормуль. теперь спам картинки из ватсап будут загружаться с удвоенной скоростью
2 часа назад в 20:53
#
+810
Paspartu
Норм. Может пару месяцев продержится без тормозов.
час назад в 21:51
#