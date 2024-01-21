Samsung Galaxy S24 Ultra уделал iPhone 15 Pro Max по скорости памяти

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Пользователь Х (экс-Twitter) под ником sakitech поделился интересным сравнением скорости работы накопителей Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max. Оказалось, что этот компонент во флагмане Samsung работает на 75% быстрее.Для начала отметим, что смартфоны используют разные стандарты внутренней памяти: в Samsung установлен накопитель UFS 4.0, тогда как Apple использует NVMe во всех своих устройствах.В представленных тестах, накопитель Galaxy S24 Ultra достиг скорости чтения 2547 МБ/с, а iPhone 15 Pro Max работал в среднем при 1450 МБ/с. Зато при записи они выдали практически одинаковый результат: Galaxy S24 Ultra — 1442 МБ/с, а iPhone 15 Pro Max— 1257 МБ/с. Разница составила всего 15%.Также стоит обратить внимание, что не только скорость последовательного или случайного чтения и записи определяет производительность смартфона. Ещё одним важным фактором является задержка при получении доступа к данным. Тут победителем стал Galaxy S24 Ultra. Теоретически это означает, что Galaxy S24 Ultra может открывать приложения намного быстрее, чем iPhone 15 Pro Max. Но тут всё будет зависеть от оптимизации One UI.