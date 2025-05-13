Как и ожидалось, в ночь на 13 мая компания Samsung провела полномасштабную презентацию ультратонкого флагмана Galaxy S25 Edge, который впервые нам показали ещё в январе на мероприятии по запуску линейки Galaxy S25.
Galaxy S25 Edge получил чипсет Snapdragon 8 Elite for Galaxy с 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти. На задней панели расположен основной сенсор на 200 Мп и сверхширик на 12 Мп. Разрешение фронтальной камеры — 12 Мп. Среди прочих особенностей — влагозащита IP68, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, а также аккумулятор на 3900 мАч с зарядкой до 25 Вт. Samsung заверяет, что от 0 до 55% девайс заряжается за 30 минут.
Продажи Galaxy S25 Edge стартуют с 30 мая по цене от $1099 за версию 12/256 ГБ.
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