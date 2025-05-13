





Как и ожидалось, в ночь на 13 мая компания Как и ожидалось, в ночь на 13 мая компания Samsung провела полномасштабную презентацию ультратонкого флагмана Galaxy S25 Edge, который впервые нам показали ещё в январе на мероприятии по запуску линейки Galaxy S25. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Главная особенность новинки — рекордная толщина в 5,8 мм при весе 163 грамма. Лицевую панель занимает 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ (1440x3120) и частотой обновления 120 Гц. Экран прикрыт ударопрочным стеклом Corning's Gorilla Glass Ceramic 2. Задняя панель получила слегка другое покрытие — Gorilla Glass Victus 2. Рамки сделаны из титанового сплава. На выбор доступны три расцветки: «титановый серебристый», «титановый черный» и «титановый синий».Galaxy S25 Edge получил чипсет Snapdragon 8 Elite for Galaxy с 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти. На задней панели расположен основной сенсор на 200 Мп и сверхширик на 12 Мп. Разрешение фронтальной камеры — 12 Мп. Среди прочих особенностей — влагозащита IP68, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, а также аккумулятор на 3900 мАч с зарядкой до 25 Вт. Samsung заверяет, что от 0 до 55% девайс заряжается за 30 минут.Продажи Galaxy S25 Edge стартуют с 30 мая по цене от $1099 за версию 12/256 ГБ.