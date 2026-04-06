Samsung Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra получили важный апдейт

Компания Samsung начала распространение апрельского обновления безопасности для смартфонов серии Galaxy S25. Прошивка с номером сборки S938NKSS9BZCH пока доступна в Южной Корее, однако в ближайшие дни обновление начнёт выходить и в других регионах. Обновления занимает около 550 мегабайт, а его основная задача — повышение уровня защиты устройств.

Этот апдейт особенно важен на фоне недавних событий с безопасностью других моделей Samsung. Ранее сообщалось, что флагманская серия Galaxy S26 вышла с февральским патчем безопасности, а мартовское обновление для неё было пропущено. Производитель поспешил исправить ситуацию, выпустив апрельский патч для S26 в первый день месяца. Владельцы S25, в свою очередь, получают обновление своевременно, без пропусков.Параллельно с выпуском патчей продолжается разработка крупного обновления — One UI 8.5. Samsung открыла бета-программу ещё в декабре 2025 года, и на данный момент выпущено уже восемь тестовых сборок. Восьмая бета, вышедшая в конце марта, включает в себя мартовский патч безопасности и множество исправлений ошибок, а также улучшения в работе камеры и галереи. Стабильная сборка One UI 8.5 для S25 пока не выпущена.Ранее владельцы S25 выражали недовольство тем, что некоторые функции, дебютировавшие на Galaxy S26, могут не появиться на их устройствах. Компания Samsung сообщила, что некоторые новые возможности всё же будут перенесены. В частности, компания пообещала добавить функцию скрининга вызовов (Call Screening), которая позволяет искусственному интеллекту отвечать на звонки и выяснять цель звонящего.