Samsung Galaxy S25 Slim: что известно о потенциальном «убийце» будущего iPhone 17 Air

Фархад
Samsung Galaxy vs iPhone // gadgetbytenepal

Южнокорейское отраслевое издание ETNews сообщает, что Samsung готовится выпустить абсолютно новую модель Slim, которая войдёт в будущую флагманскую линейку Galaxy S25. Похоже, нас ждёт новый раунд противостояния Samsung и Apple.

Инсайдеры отмечают, что корейский бренд решился на такой шаг для прямого ответа на будущий iPhone 17 Air или Slim. Предполагается, что тонкий флагман Samsung сохранит дизайн Galaxy S25, но получит более массивный блок камер и аккумулятор меньшей ёмкости.

К слову, Samsung уже провернула что-то похожее с недавно представленным Galaxy Z Fold Special Edition, который основан на Galaxy Z Fold 6.

Ожидается, что Galaxy S25 Slim выйдет во втором квартале 2025 года — спустя пару месяцев после релиза флагманской линейки Galaxy S25. Такой поэтапный запуск должен предотвратить «каннибализацию в линейке» смартфонов Samsung.

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Источник:
ETNews
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Комментарии

+1180
Grealex
Уравнение с двумя неизвестными. Зачем вообще эта статья?
час назад в 21:40
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