Samsung Galaxy S25 Ultra показали на рендерах со всех сторон за полгода до презентации

Фархад
S25

Авторитетный инсайдер Стив «OnLeaks» Хеммерстоффер поделился качественными рендерами будущего суепарфлагмана Samsung Galaxy S25 Ultra, выход которого ожидается в январе 2025 года.

Судя по изображениям, новинка не будет слишком сильно отличаться от прошлогодней модели. Единственное визуальное изменение — скруглённые по углам грани. При этом торцы и дисплей останутся плоскими, как в Galaxy S24 Ultra. Инсайдер заявляет, что такое изменение серьёзно отразится на эргономике устройства.

S25

По слухам, Galaxy S25 Ultra получит 6,9-дюймовый экран с более узкими рамками, чип Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy, 12/16 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти, а также батарею на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Основные улучшения в Galaxy S25 Ultra коснутся камер. Смартфон будет оснащён основным сенсором на 200 Мп, сверхширокоугольным на 50 Мп и двумя телевиками по 50 Мп. Фронталка, скорее всего, останется прежней — на 12 Мп. Ожидается, что Samsung проведёт презентацию серии Galaxy S25 в начале января.

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Источник:
GSM Arena
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