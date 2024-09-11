Samsung Galaxy S25 Ultra показали на рендерах со всех сторон за полгода до презентации

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Авторитетный инсайдер Стив «OnLeaks» Хеммерстоффер поделился качественными рендерами будущего суепарфлагмана Samsung Galaxy S25 Ultra, выход которого ожидается в январе 2025 года.Судя по изображениям, новинка не будет слишком сильно отличаться от прошлогодней модели. Единственное визуальное изменение — скруглённые по углам грани. При этом торцы и дисплей останутся плоскими, как в Galaxy S24 Ultra. Инсайдер заявляет, что такое изменение серьёзно отразится на эргономике устройства.По слухам, Galaxy S25 Ultra получит 6,9-дюймовый экран с более узкими рамками, чип Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy, 12/16 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти, а также батарею на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.Основные улучшения в Galaxy S25 Ultra коснутся камер. Смартфон будет оснащён основным сенсором на 200 Мп, сверхширокоугольным на 50 Мп и двумя телевиками по 50 Мп. Фронталка, скорее всего, останется прежней — на 12 Мп. Ожидается, что Samsung проведёт презентацию серии Galaxy S25 в начале января.