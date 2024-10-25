Samsung Galaxy S25 Ultra выйдет в унылых цветах, как прошлогодние iPhone

Фархад
S25

В преддверии скорого запуска новой флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S25 в сети появляется всё больше информации о новинках. Сегодня глава Display Supply Chain Consultants Росс Янг раскрыл расцветки всех моделей серии.

Похоже, что в следующем году для базового Galaxy S25 и Galaxy S25+ флагманскими цветами будут Sparkling Blue («Искрящийся синий») и Sparkling Green («Искрящийся зелёный»). А топовый Galaxy S25 Ultra сохранит в названии Titanium.

По данным Янга, Samsung Galaxy S25 и S25+ выйдут в цветах: Moon Night Blue, Silver Shadow, Sparkling Blue и Sparkling Green. При этом для Galaxy S25+ будет доступен ещё и чёрный цвет Midnight Black.

Samsung Galaxy S25 Ultra получит четыре основные расцветки: чёрную, синюю, серую и серебристую. По сути, такую же палитру мы наблюдали в iPhone 15 Pro в прошлом году. Эксклюзивные цвета, доступные при онлайн-заказе в магазинах Samsung, пока не раскрываются. Некоторых может разочаровать отсутствие зелёного цвета, который доступен в базовых версиях S25.

Ожидается, что Samsung проведёт презентацию серии Galaxy S25 в январе 2025 года.

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Источник:
GSM Arena
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