Дизайн

Экран

Звук

Производительность

Автономность

S Pen и камеры

Технические характеристики

Экран : TFT, 12,4", 2560×1600 (243 ppi)

: TFT, 12,4", 2560×1600 (243 ppi) Процессор : Qualcomm Snapdragon 750

: Qualcomm Snapdragon 750 Память : 4/64 ГБ и 6/128 ГБ + microSD до 1 ТБ

: 4/64 ГБ и 6/128 ГБ + microSD до 1 ТБ Аккумулятор : 10 090 мАч, быстрая зарядка 55 Вт

: 10 090 мАч, быстрая зарядка 55 Вт Камера : 8 МП (основная), 5 МП (фронтальная)

: 8 МП (основная), 5 МП (фронтальная) Габариты: 284,8×185×6,3 мм, 608 г





Итог







Серия Fan Edition — относительно молодой модельный ряд, в который до недавнего времени входил только смартфон. Теперь Samsung расширила линейку выпуском планшета. По замыслу компании, FE-устройства в первую очередь нацелены на фанатов южнокорейского бренда с учетом всех их пожеланий.Galaxy Tab S7 FE выполнен в форм-факторе с прямыми, если можно так обозначить, «рублеными» гранями. Экран занимает всю фронтальную панель, а в его верхней части расположена селфи-камера и датчик освещения. Примечательно, что Samsung размещает эти элементы посередине в ландшафтном положении. Это очень удобно, поскольку планшеты чаще всего используются в таком режиме.Спинка и бока изготовлены из матового металла с пластиковыми вставками, в которых встроены антенны для приема беспроводного сигнала. На верхнем торце расположились отверстие микрофона и решетка динамика, на нижнем — порт USB-C и еще один динамик. На левой грани имеется коннектор для подключения дополнительных аксессуаров, а на правой — клавиша включения, кнопки управления громкостью, еще один микрофон и лоток для SIMки и карточки памяти microSD.У нас на обзоре версия планшета в нежно-зеленом цвете, которая имеет интересную особенность изменять оттенок в зависимости от освещения. В комплекте с Galaxy Tab S7 FE идет перо S Pen, кабель USB-C и 15-ватный адаптер. Устройство поддерживает зарядку мощностью 55 Вт поэтому если захотите заряжать свой гаджет еще быстрее, то придется докупить дополнительный блок питания отдельно.Диагональ TFT-дисплея составляет 12,4 дюйма. Стоит отметить, что при таком крупном экране толщина планшета всего 6,3 мм, а вес — 608 г. К четкости Galaxy Tab S7 FE нет претензий благодаря разрешению WQXGA (2560×1600) с плотностью пикселей 243 ppi.Несмотря на отсутствие высокой герцовки, экран получился довольно плавным и отзывчивым. В настройках имеется специальная опция для повышения чувствительности. Она будет полезна в нескольких ситуациях для управления планшетом через защитную пленку или стекло, а также в перчатках.В остальном дисплей производит довольно приятные впечатления. Цветопередача насыщенная и все оттенки смотрятся сочно. Под разными углами обзора экран не сильно теряет яркость и читаемость. Соотношение сторон 16:10 обеспечивает кинематографический эффект от просмотра фильмов и сериалов. Показатель максимальной яркости составляет 500 нит в помещении и 600 нит для улицы. Ширина рамок — 8,9 мм.Аудиосистемой Galaxy Tab S7 FE занимался бренд AKG. У планшета имеется поддержка воспроизведения в формате Dolby Atmos для объемного звука. Активируется он в панели быстрых настроек. Звучание у планшета очень достойное.Встроенные динамики обеспечивают хороший запас громкости и умеют раскачивать низкие частоты. Планшет можно использовать в качестве настольной аудиосистемы для прослушивания фоном музыки и подкастов.За производительность в Galaxy Tab S7 FE отвечает Qualcomm Snapdragon 750G. Он выдает стабильный FPS во всех самых требовательных играх на средних настройках. При этом корпус нагревается незначительно даже во время длительных игровых сессий.Планшет доступен в двух вариантах 4/64 и 6/128 ГБ. У нас на обзоре побывала базовая модель. В бенчмарке AnTuTu она набрала чуть более 355 000 баллов. Фирменная оболочка One UI за время тестирования работала плавно без подлагиваний в интерфейсах.Galaxy Tab S7 FE оборудован аккумулятором на 10 090 мАч с поддержкой быстрой зарядки 55 Вт. Для повседневных сценариев с просмотром развлекательного контента и общения в сети 100-процентной зарядки с натяжкой может хватить на 3 дня. Тяжелые игры этот показатель значительно просадят.От 55-ватного адаптера на зарядку от 0 до 100 процентов у планшета уходит приблизительного три часа. С комплектным зарядником устройство заряжается дольше. Это не критично, если заряжать планшет по ночам.Samsung Galaxy Tab S7 FE из коробки работает на Android 11 с оболочкой One UI 3.1. Компании удалось сделать запоминающийся дизайн интерфейса, который успел стать визитной карточкой всех актуальных моделей. Тем не менее у пользователей остается довольно широкое пространство для кастомизации операционной системы.Перо S Pen можно использовать в качестве профессионального инструмента. Оно распознает 4096 уровней нажатия. Время отклика у стилуса всего 30 мс, а еще аксессуар не требует подзарядки. Магниты в корпусе позволяют прикреплять его к спинке или к граням планшета. Приложение Samsung Notes позволяет переводить в текст рукописные заметки, сделанные с помощью S Pen.На мой взгляд, основной модуль камеры для планшета не столь важен, поскольку фотографировать на устройство такого размера неудобно. Тем не менее отмечу несколько моментов. Интерфейс приложения для съемки будет хорошо знаком всем фанатам Samsung. В верхней части экрана находятся настройки, а в нижней переключатель режимов, среди которых «Мультикадр», «Фотография», «Видеозапись», «ПРО», «Панорама», «Еда», «Ночь», «Портрет», «Гиперлапс» и AR-зарисовка.Фотографии получаются довольно среднего уровня. Чего ждать от весьма скромных характеристик: 8 МП основная и 5 МП фронтальная. Для видеосвязи этого вполне достаточно, а для всего остального, как правило, под рукой всегда есть смартфон с наиболее качественным модулем.Продажи Samsung Galaxy Tab S7 FE стартуют с 10 июня. Стоимость устройства в России будет начинаться от 49 990 рублей. Среди основных преимуществ устройства можно отметить хорошую автономность, качественный экран и достойный звук. Планшет можно позиционировать в качестве устройства для потребления развлекательного контента. При этом сценарии применения можно масштабировать до инструмента для работы с графикой с помощью пера S Pen. Возможно, с помощью этой модели Samsung решила составить конкуренцию iPad Air.