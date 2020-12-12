Дисплей: 12,4", 2800×1752, 266 ppi, Super AMOLED, 120 Гц, HDR10+

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 865+

Память: 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5, накопитель 128 ГБ UFS 3.0, поддержка карт памяти до 1 ТБ

Батарея: 10 090 мАч, быстрая зарядка 45 Вт (в комплекте на 15 Вт)

Интерфейсы: USB-C 3.1, DP Out, OTG, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, 5G (в отдельной версии)

Камера: 13 Мп, f/2,0 + 5 Мп, f/2,2 (основная); 8 Мп, f/2,0 (фронтальная)

Габариты: 285×185×5,7 мм, 575 г







Тот самый момент, когда перестал верить в планшеты на Android, но с Samsung Galaxy Tab S7+ не хотел расставаться. Провёл с этим гаджетом две недели и спешу поделиться впечатлениями. Это устройство уже не просто терминал для потребления контента, седьмой таб с плюсом вполне может заменить несколько устройств, в том числе и ноутбук, а теперь разложу всё по полочкам.Комплект без излишеств, тем не менее в коробке с планшетом: стилус S Pen, кабель USB-С, адаптер быстрой зарядки на 15 Вт, а также инструкция и скрепка для извлечения лотка симки и карты памяти.Корпус Samsung Galaxy Tab S7+ выполнен из анодированного алюминия, а задняя стенка покрыта специальной текстурой, которая создается с помощью микрошлифования с использованием поликристаллических алмазов. Благодаря этому процессу получается приятная на ощупь поверхность. Седьмой таб доступен в трех цветовых вариантах: черный, серебро и бронза. Мне на обзор достался планшет черного цвета и я нисколько не пожалел, поскольку серебристый и бронзовый максимально не про меня.Поначалу Galaxy Tab S7+ ощущается тяжеловатым, как-никак весит он 575 грамм, но к этому быстро привыкаешь спустя 15-20 минут использования. Также с «распределением» веса отлично справляется чехол с подставкой. С его помощью можно без какого-либо дискомфорта поставить планшет на колени в положении сидя или разместить его на животе, если смотришь YouTube или сериальчик перед сном в кровати.Чехол выполняет не только защитную функцию, в его верхней части расположена специальная ниша для пера S Pen, который примагничивается к специальной площадке планшета для зарядки. В таком сценарии стилус не потеряется и будет всегда под рукой.Пройдемся по остальным деталям конструкции. На верхней горизонтальной грани расположились кнопка включения и клавиши регулировки громкости, а чуть ниже спрятались лоток для карты памяти и симки. На нижней горизонтальной грани размещены коннектор для подключения клавиатуры. Боковые торцы оснащаются четырьмя динамиками и разъемом USB-C.Лицевая панель с экраном глянцевая и очень приятная на ощупь. Во время использования Samsung Galaxy Tab S7+ поймал себя на мысли, что мне хочется как можно больше с ним взаимодействовать. Что касается рамок, то их размер обуславливается комфортом использования. На мой взгляд, если бы они были тоньше, то возникла проблема со случайными нажатиями.Теперь переходим к основному достоинству Galaxy Tab S7+ — дисплею. Он здесь по-настоящему шикарный, иногда даже кажется, что экран показывает лучше, чем видят мои глаза. Конечно же в этом планшете используется фирменный самсунговский Super AMOLED с диагональю 12,4 дюйма, разрешение которого составляет 2800×1752, плотностью точек 266 ppi. Также имеется поддержка воспроизведения контента с широким динамическим диапазоном HDR10+.Отдельно выделю частоту обновления экрана, которая у этого таба составляет 120 Гц. Постараюсь объяснить максимально доступно, если вы ранее использовали устройства с 60-герцовыми дисплеями (возможно и меньше), то, попробовав гаджет с плавным 120-герцовым экраном, переходить обратно не захочется. Высокая частота не адаптивная, она работает везде, но при желании для увеличения времени автономной работы её можно понизить до 60 Гц. С большой долей вероятности предскажу, что делать этого вам не захочется.Чтобы максимально раскрыть качество экрана, нужно попробовать его не только в домашней обстановке, но и на открытом воздухе. На улице при солнечном освещении дисплей не теряет цветопередачу и не бликует. Под экраном спрятался сканер отпечатка пальца, который срабатывает довольно быстро и претензий к его работе у меня не возникло. Возможно, дело в том, что я изначально отсканировал большие пальцы рук по два раза. Теоретики это могло снизить количество неправильных считываний.От первого главного достоинства плавно перетекаем ко второму — это фирменный звук от AKG с поддержкой Dolby Atmos. Samsung Galaxy Tab S7+ звучит очень громко и вполне способен заменить небольшую Bluetooth-колонку, а четыре его динамика по периметру создают некое подобие пространственного звучания.Помимо всего прочего, на протяжении всего времени тестирования я использовал планшет в качестве отдельного проигрывателя для Spotify на своем рабочем столе. В некоторых музыкальных жанрах не хватало низких частот, но нужно понимать, что в первую очередь это не колонка. К звуку в кино и сериалах я остался без претензий, в этом плане у Galaxy Tab S7+ всё в полном порядке.Один из моих любимых плейлистов в Spotify:Топовому планшету флагманский процессор, устройство работает на 8-ядерном чипе Qualcomm Snapdragon 865+ с частотой 3,1 ГГц. А еще у него 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель на 128 ГБ UFS 3.0, поэтому сомневаться в его высокой производительности не приходится. Многозадачность работает без лагов и топовые игры на максималках идут без тормозов.Чехол-клавиатура позволяет получить от таба ПК-опыт. Этот аксессуар оснащен рядом из 16 функциональных клавиш, позволяющих получить быстрый доступ к различным полезным функциям. Также имеется довольно крупный тачпад с поддержкой жестов для управления курсором и манипуляций с контентом. Комфортный размер клавиш с коротким ходом обеспечивает быстрый и приятный набор текста.Из-за отсутствия подсветки у чехла-клавиатуры возможность работы в темноте сводится на нет, поскольку для слепого набора придется освоить несколько моментов, например, расположение специальной клавиши для переключения языка. Подытожив, можно сказать, что в сетапе планшета с этим аксессуаром можно вполне обойтись без ноутбука для таких задач, как набор текста или редактирование несложных таблиц в Microsoft Office или Google Документах.Перо S Pen в плане продуктивности значительно расширяет количество сценариев использования Samsung Galaxy Tab S7+. Оно оснащено специальной клавишей, которая запускает различные задачи в зависимости от текущего использования. Для дизайнеров и художников стоит отметить, что S Pen распознает до 4096 степеней нажатия.Для обычных пользователей стилус то же может быть полезен, поскольку он позволяет создавать заметки в любой части экрана, редактировать скриншоты, делать пометки в документах, а также удаленно управлять спуском затвора камеры. В моём случае S Pen пригодился для точного удаления объектов с фотографий, таких как провода или прохожие, в приложении TouchRetouch.Samsung Galaxy Tab S7+ оборудован модулем камеры с двумя объективами 13 МП со светосилой f/2,0 и 5 МП с f/2,2. В условиях с хорошим освещением она снимает вполне адекватно, но без откровений. Если честно, мне не совсем понятно для чего вообще планшету мощная основная камера, поскольку снимать на устройство такого форм-фактора — то еще удовольствие. Чтобы заснять удачный момент лучше быстро достать смартфон из кармана, который всегда с собой.А вот без фронтальной камеры в 2020 году уже не обойтись. Она необходима для общения с членами семьи, видеоконференций по работе, а также для дистанционного обучения. У Tab S7+ фронталка на 8 МП с диафрагмой f/2,0.За автономную работу в Samsung Galaxy Tab S7+ отвечает аккумулятор с ёмкостью 10 090 мАч. По словам производителя, одного заряда должно хватать до 14 часов воспроизведения видео.В моём сценарии использования я заряжал планшет один раз в три дня. За сутки на Tab S7+ просматривалось 2-3 часа видео, воспроизводилось 1-2 часа музыки в Spotify, а также немного мобильного гейминга и просмотра соцсетей. Время взаимодействия варьировалось в зависимости от распорядка дня.Планшет Samsung Galaxy Tab S7+ — это достойнейшая альтернатива iPad Pro в мире Android. В первую очередь устройство станет высококачественным «порталом» для потребления различного контента, будь то просмотр интернета и соцсетей, а также сериалов и кино, мобильных игр, чтения, да и сценарий с прослушиванием музыки вполне уместен. Помимо этого, с помощью чехла-клавиатуры и пера S Pen на Tab S7+ можно переложить некоторые рабочие и профессиональные задачи.Устройство можно рекомендовать в качестве идеи для подарка пользователю экосистемы Samsung или любителю гаджетов на Android. Конструкция планшета очень приятно ощущается и производит впечатление дорогого девайса, полностью оправдывая свою стоимость.