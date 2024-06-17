Samsung Galaxy Watch Ultra и Galaxy Ring засветились на официальных рендерах до анонса

Фархад
Galaxy

За несколько дней до следующей масштабной презентации Samsung в сети появились официальные изображения топовых смарт-часов Galaxy Watch Ultra и умного кольца Galaxy Ring.

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Изображениями поделился инсайдер под ником Ice Universe. Судя по ним, флагманские часы выйдут в двух расцветках, а на торце появится третья кнопка оранжевого цвета, почти как в Apple Watch Ultra.

Galaxy

Второй рендер демонстрирует зарядный футляр для кольца Galaxy Ring. Он напоминает шкатулку для украшений, но с беспроводной зарядкой. Ранее стало известно, что Galaxy Ring сможет проработать до 9 дней без подзарядки. Однако автономность и объём батареи кольца будет зависеть от его размера.

Galaxy

Ожидается, что Samsung проведёт презентацию Galaxy Unpacked уже 10 июля. На этом мероприятии компания представит не только Galaxy Ring, но и смартфоны Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, смарт-часы Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra, а также наушники Galaxy Buds3 и некоторые другие девайсы.
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Источник:
GSM Arena
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Комментарии

Aspard
+565
Aspard
Что за ублюдство самсунг сделали с часами? Всегда были топовыми по своей классике, это что за полуэппл?
час назад в 18:32
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