Samsung Galaxy XCover Pro





Компания Samsung выпустила новую модель из серии защищённых смартфонов XCover. Новинка получила название Galaxy XCover Pro и обладает дизайном в духе новейших веяний — у неё узкорамочный экран с закруглёнными углами и небольшим вырезом для фронтальной камеры.



Galaxy XCover Pro оснащён TFT-экраном диагональю 6,3 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей, процессор Exynos 9611, 4 ГБ оперативной памяти, 64-гигабайтный накопитель, слот для карты памяти и аккумулятор ёмкостью 4050 мАч с поддержкой 15-ваттной зарядки. Смартфон работает на Android 9.0 с фирменной оболочкой и приложениями Samsung.



Основная камера Galaxy XCover Pro двойная — с 25-мегапиксельным главным сенсором и 8-мегапиксельным широкоугольником. В экранный вырез встроена 13-мегапиксельная камера (как у Galaxy S10).



Galaxy XCover Pro защищён падений, ударов, воды, грязи и воздействия высоких и низких температур. У него прочный прорезиненный корпус и закалённое стекло. По словам Samsung, это устройство пригодится тем, кто работает в сложных погодных условиях или занимается экстремальными видами спорта.



В ближайшее время Galaxy XCover Pro начнёт продаваться в Финляндии, где будет стоить 500 евро (около 34 тысяч рублей). Затем он может появиться в других странах, но неизвестно, будет ли Samsung поставлять его в Россию.







