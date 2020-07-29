5 августа компания Samsung проведёт мероприятие Unpacked, на котором будет показано несколько флагманских новинок. В том числе складной смартфон, фотография которого сегодня просочилась в сеть.

Компания Samsung решила немного изменить наименование этой линейки: оригинальная модель называлась Galaxy Fold, а новинка получила к имени дополнительную букву Z — Galaxy Z Fold 2.

Пользователь Twitter с ником @hwangmh01 опубликовал этот снимок:

Galaxy Z Fold 2 5G

По слухам, Galaxy Z Fold 2 5G получит увеличенный экран — 7,59 дюйма против 7,3 дюйма в оригинальной модели Galaxy Fold. Кроме того, фронтальная камера размещается в небольшом круглом вырезе, тогда как у предшественника под неё выделялся массивный модуль, занимавший несколько сантиметров.

Galaxy Fold

Известно, что в Galaxy Z Fold 2 5G будет использоваться гибкая AMOLED-матрица с разрешением 2213×1689 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Внешний экран для звонков и сообщений тоже увеличится и будет занимать почти всю лицевую часть, о чём свидетельствует более ранняя утечка пресс-рендера новинки в низком разрешении.

Galaxy Z Fold 2 5G

О других особенностях этого смартфона будет рассказано на презентации. Там же мы достоверно узнаем, сколько он будет стоить (сейчас называется ценник 1450 долларов).


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