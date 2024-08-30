Samsung Galaxy Z Fold Special Edition получит камеру, которой позавидуют владельцы всех остальных «фолдов»

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Буквально на днях в сети появилась информация о скором выходе нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, а теперь инсайдеры раскрыли несколько интересных особенностей этого аппарата. Похоже, владельцев Galaxy Z Fold 6 жёстко кинули.Ранее инсайдер Эван Бласс заявил, что Galaxy Z Fold Special Edition получит 6,5-дюймовый внешний и 8-дюймовый внутренний экраны, но при этом станет тоньше Fold 6. Теперь глава аналитической фирмы DSCC Росс Янг подтвердил эту информацию. Вдобавок он отметил наличие основной камеры на 200 Мп. Похоже, этот смартфон будет более премиальной версией Galaxy Z Fold 6.По словам Янга, Galaxy Z Fold Special Edition также будет оснащён новой технологией стекла UFC вместо уже привычного UTG. Пока неясно, как оно себя проявит на практике, но на бумаге этот тип стекла отличается неравномерной толщиной: оно тоньше около складной части и толще в других местах.Самое интересное, что Galaxy Z Fold Special Edition выйдет уже в сентябре, но изначально будет продаваться только в Китае и в Южной Корее.