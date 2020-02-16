



В ближайшее время Samsung выпустит несколько новых устройств. Среди них будет смартфон Galaxy A70e и планшет Galaxy Tab A 8.4 (2020).



Galaxy A70e выполнен в том же дизайне, что и более ранние модели Galaxy A70 и Galaxy A70s, правда, рамка экрана стала чуть толще. Диагональ экрана — 6,1 дюйма, вверху предусмотрен вырез для фронтальной камеры по технологии Infinity-U. На задней части корпуса расположена тройная камера и сканер отпечатков пальцев. У моделей Galaxy A70 и Galaxy A70s такой сканер встроен в экраны. Цвета корпуса — чёрный и белый.



В нижней части корпуса размещён 3,5-мм аудиовыход, микрофон и порт MicroUSB. Подробные спецификации Galaxy A70e пока неизвестны, но очевидно, что этот смартфон представляет из себя упрощенную версию Galaxy A70 и будет принадлежать средней ценовой категории.



Ещё одна новинка — Galaxy Tab A 8.4 (2020). Это планшет, в который установлен процессор Exynos 7904, экран диагональю 8,4 дюйма с разрешением 1920×1200 пикселей и 3 ГБ оперативной памяти. Как выглядит этот планшет и остальные его характеристики неизвестны. Предпродажные экземпляры Galaxy Tab A 8.4 (2020) работают на Android 9, но есть вероятность, что планшет будет обновлён до Android 10 перед анонсом и появлением в магазинах.







