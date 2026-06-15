Samsung готовит много новинок. Что нам покажут в 2026 году?

Поток утечек о новых продуктах Samsung за последние недели стал настолько плотным, что даже профильные журналисты с трудом успевают отслеживать все детали. Компания готовит к выпуску сразу несколько линеек устройств, включая складные смартфоны, обновлённые часы, наушники и среднебюджетный вариант флагмана. Большинство этих новинок, по данным инсайдеров, должны быть представлены во второй половине 2026 года, а некоторые — уже в июле. Ниже перечислены ключевые устройства, о которых ходят наиболее устойчивые слухи.В этом году Samsung может выпустить не два, а три складных смартфона. К моделям Galaxy Z Flip 8 и Z Fold 8, судя по утечкам, присоединится третье устройство — предположительно Galaxy Z Fold 8 Wide (название пока не утверждено). Z Flip 8 станет тоньше предыдущей версии и получит улучшенный механизм шарнира. Z Fold 8 может стать легче и вернуть поддержку стилуса S Pen, а также получить обновление характеристик. Основной интерес вызывает версия Wide: у неё, как ожидается, будет более широкая раскладная панель с пропорциями, приближёнными к планшету, что сделает устройство удобнее для работы с контентом. Все три складных телефона, вероятно, будут представлены в июле — в привычном для Samsung окне анонса флагманских складных моделей.Среднебюджетная версия флагманской линейки Galaxy S26 также попала в утечки. Существование модели Galaxy S26 FE подтвердил сам производитель, случайно раскрыв информацию в одном из обновлений One UI. Согласно этим данным, устройство получит процессор Exynos 2500 и будет работать под управлением Android 17. Объём оперативной памяти, как ожидается, останется на уровне 8 ГБ — столько же, сколько у предшественника. Релиз Galaxy S26 FE, по сложившейся традиции, вероятнее всего состоится не летом, а ближе к осени, возможно, в сентябре.Линейка носимых устройств Samsung пополнится тремя моделями. Речь идёт о стандартных Galaxy Watch 9, более традиционных по дизайну Watch 9 Classic и флагманских Watch Ultra 2. Информации о характеристиках пока немного, но существование этих моделей косвенно подтвердила сама компания, анонсируя в начале июня новые функции Samsung Health. Особенностью Watch Ultra 2 может стать поддержка 5G, причём, по некоторым данным, будет также выпущена более дешёвая версия без модуля сотовой связи. Все три варианта часов, как ожидается, дебютируют в конце июля — вместе с новыми складными смартфонами.Помимо традиционных внутриканальных наушников Galaxy Buds 4 Pro, компания готовит необычную модель — Galaxy Buds Able. Судя по утечкам, это будут открытые наушники-клипсы, которые крепятся на ухо, не перекрывая слуховой проход. Такая конструкция позволяет слышать окружающую обстановку и при этом надёжно фиксируется на ухе. Такой форм-фактор уже используют многие бренды, включая Shokz, Bose, Motorola, Huawei и Xiaomi, однако у Samsung подобной модели до сих пор не было. Ожидается, что Galaxy Buds Able выйдут в середине 2026 года.Помимо перечисленных устройств, в планах Samsung могут быть и другие продукты, о которых пока почти нет конкретной информации. Возможен выпуск новых моделей бюджетной серии Galaxy A — например, A27 и A07, в дополнение к уже вышедшим A17, A37 и A57. Обновлённое кольцо Galaxy Ring 2, по слухам, в этом году ждать не стоит: его презентация может состояться только в 2027 году. То же самое касается планшетов Galaxy Tab S12 — инсайдеры о них молчат, что говорит о возможном переносе на следующий год.