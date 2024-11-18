Samsung готовит мощную функцию с выходом One UI 7

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Согласно новым инсадам, Samsung планирует расширить возможность встроенного приложения Game Booster с выходом обновленной прошивки One UI 7. Речь идет о функции Game Assist, которая появится в линейке будущих флагманов Samsung Galaxy S25 с процессором Snapdragon 8 Elite. Судя по всему, опция будет работать на базе Adreno Frame Motion Engine 2.0 (AFME) от Qualcomm и сможет увеличить частоту кадров с 60 до 120 Гц, даже если игрой такие параметры не предусмотрены. Наряду с масштабированием, будет активна оптимизация производительности — она сохраняет баланс между качеством графики и быстродействием системы, позволяя проводить более длительные игровые сессии и не бояться перегрева смартфона.Стоит отметить, AFME 2.0 поддерживают и более младшие версии чипов, например, Snapdragon 8 Gen 3. Однако ради эксклюзивности Samsung может выставить ограничения для моделей младше Samsung Galaxy S25 даже при наличии обновления до One UI 7.