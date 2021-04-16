Galaxy Z Flip

Компания Samsung запатентовала конструкцию новой модели складного смартфона. Его отличительной особенностью станет возможность складывания в двух направлениях.

Заявка на этот патент была зарегистрирована во Всемирной организации интеллектуальной собственности в октябре 2020 года, а публикация этого документа состоялась лишь на этой неделе — 15 апреля.

Galaxy Z Flip

В патенте приводится схематичное изображение новинки, а сайт Let’s Go Digital создал более реалистичные рендеры.
Вероятно, этот смартфон войдёт в линейку Galaxy Z Flip, в рамках которой Samsung уже выпускает устройства. Благодаря особому шарнирному соединению, корпус может складываться в двух направлениях — экран остаётся либо внутри, либо виден сразу с двух сторон. В первом случае он защищён от царапин, а во втором может использоваться тогда, когда нет риска поцарапать его. Смартфон также можно будет использовать в полностью раскрытом состоянии, тогда по своим габаритам он примерно такой же, как обычные мобильные устройства.

Примечательно, что Samsung хочет оставить в этом смартфоне только фронтальную камеру. Она будет двойной, а вспышку заменит излучение белого света от экрана. Ради экономии места в корпусе основной камеры не будет, это позволит сделать смартфон не таким толстым, как другие подобные «раскладушки». Сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран.


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