Компания Samsung запатентовала конструкцию новой модели складного смартфона. Его отличительной особенностью станет возможность складывания в двух направлениях.
Заявка на этот патент была зарегистрирована во Всемирной организации интеллектуальной собственности в октябре 2020 года, а публикация этого документа состоялась лишь на этой неделе — 15 апреля.
В патенте приводится схематичное изображение новинки, а сайт Let’s Go Digital создал более реалистичные рендеры.
Примечательно, что Samsung хочет оставить в этом смартфоне только фронтальную камеру. Она будет двойной, а вспышку заменит излучение белого света от экрана. Ради экономии места в корпусе основной камеры не будет, это позволит сделать смартфон не таким толстым, как другие подобные «раскладушки». Сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран.
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