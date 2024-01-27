Samsung готовит смартфон совершенно новой формы

Компания Samsung запатентовала смартфон к квадратным корпусом. Подобные устройства сейчас не производятся, хотя раньше были звонилки похожего форм-фактора.
Смартфон не просто квадратный, а обладает экраном, который выдвигается из корпуса. Благодаря этому, пользователь получает миниатюрное устройство, которое при желании можно увеличить до привычного размера. В этом смартфоне будет использоваться гибкая матрица, которая скручена рулоном внутри корпуса и может выдвигаться из него. Одна из главных задач инженеров — сделать так, чтобы такой экран был столь же прочным, как у обычных смартфонов.
Концепт частично похож на складные смартфоны Samsung серии Galaxy Z Fold, которые в сложенном состоянии обладают почти квадратным корпусом с небольшим внешним экраном для информации о времени и уведомлений от приложений, а при раскрытии перед пользователем появляется относительно большой экран, которым комфортно пользоваться в приложениях и играх.
У запатентованной новинки будет несколько преимуществ перед складными смартфонами: более компактный корпус, отсутствие шарнира (ресурсы которого ограничены), нет рисков, что экран треснет при очередном открытии или закрытии, и избавление от складок на месте сгиба матрицы. Правда, как всегда происходит с патентами, неизвестно, когда Samsung выпустит такой смартфон, и сможет ли вообще воплотить эту задумку в реальность.
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