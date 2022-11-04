Samsung готовится к выходу первого складного девайса Apple в ближайшие два года

Мобильное подразделение Samsung ожидает, что Apple представит своё первое устройства со складным экраном к 2024 году.
Южнокорейский производитель электроники уверен, что первым складным устройством Apple точно не будет смартфон. Вместо этого, компания войдёт в новый сегмент со складным планшетом или ноутбуком. Скорее всего, именно Samsung выступит основным поставщиком гибких дисплеев для Apple, поэтому ей уже известно о планах компании.
Стоит отметить, что ранее исследователи рынка из CCS Insight также говорили о выходе iPad с гибким экраном в 2024 году. По данным инсайдеров, Apple хочет протестировать технологию складных дисплеев в планшетах, а после реализовать её в iPhone.
Аналитики прогнозируют, что первый складной девайс Apple будет стоить около $2500.
Стоит отметить, что сейчас на рынке складных устройств с долей в 70% доминирует Samsung благодаря своим моделям Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip, а за последние два года этот сегмент вырос на 300%. Тем не менее Apple пока придерживается более консервативного подхода к iPhone.
Южнокорейский производитель электроники уверен, что первым складным устройством Apple точно не будет смартфон. Вместо этого, компания войдёт в новый сегмент со складным планшетом или ноутбуком. Скорее всего, именно Samsung выступит основным поставщиком гибких дисплеев для Apple, поэтому ей уже известно о планах компании.
Стоит отметить, что ранее исследователи рынка из CCS Insight также говорили о выходе iPad с гибким экраном в 2024 году. По данным инсайдеров, Apple хочет протестировать технологию складных дисплеев в планшетах, а после реализовать её в iPhone.
Аналитики прогнозируют, что первый складной девайс Apple будет стоить около $2500.
Стоит отметить, что сейчас на рынке складных устройств с долей в 70% доминирует Samsung благодаря своим моделям Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip, а за последние два года этот сегмент вырос на 300%. Тем не менее Apple пока придерживается более консервативного подхода к iPhone.
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