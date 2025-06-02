Samsung и Perplexity готовят революцию в Galaxy S26

Как пишет Bloomberg, компания Samsung близка к завершению сделки с Perplexity, в рамках которой помощник с искусственным интеллектом будет интегрирован в смартфоны Galaxy.
Кроме того, есть мнение, что Samsung и Perplexity обсуждали создание «операционки» с ИИ-агентами, которые могут объединять функциональность ряда других нейронок. Однако такой сценарий считают менее вероятным.
Как подобные перемены повлияют на партнерство Samsung с Google, пока неясно. Если Perplexity будет поставляться в Samsung Galaxy S26 и, предположительно, на других телефонах Samsung по умолчанию, то Gemini будет отодвинут на второй план. Впрочем, в качестве альтернативы корейский бренд может предоставить выбрать предпочтительный пользователю ИИ.
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