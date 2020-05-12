По мере того, как все больше и больше появляется смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения 5G, которые обеспечивают более высокую скорость загрузки, производители начинают наращивать объемы производства таких устройств. Согласно новому отчету компании The Korea Herald, компания Samsung заняла первое место по продажам мобильных телефонов с поддержкой 5G.За первый квартал Samsung отгрузила около 8,3 миллиона 5G-смартфонов по всему миру, получив 34,4% доли рынка. Китайские производители, такие как Huawei, OPPO, Vivo и Xiaomi, несмотря на наличие моделей с поддержкой сетей пятого поколения, не смогли занять первое место в этой статистике.Второе место заняла Huawei, которая отгрузила 8 миллионов 5G-смартфонов и достигла доли рынка в 33,2%, что довольно близко к первому месту Samsung. На третьем месте расположилась Vivo с 12%, а за ней Xiaomi с 10,4%В целом по всему миру за первый квартал было отгружено 24,1 миллиона смартфонов с поддержкой 5G, в то время как технология все еще находится в зачаточном состоянии и пока доступна не для всех стран. Однако, все больше и больше рынков получают к ней доступ. Ожидается, что сети пятого поколения смогут дополнительно простимулировать продажи смартфонов.