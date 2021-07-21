Мы живем в эпоху быстрых перемен, влияние которых можно наблюдать во всех сферах — от молниеносных изменений в офисной культуре до революции в коммуникационных технологиях. Сейчас как никогда становятся актуальны гибкие и универсальные мобильные устройства, соответствующие ускоренному темпу нашей жизни и позволяющие наслаждаться каждым её моментом. Присоединяйтесь 11 августа к трансляции Samsung Galaxy Unpacked, которая откроет следующую главу мобильных инноваций, позволяющих максимально эффективно использовать каждое мгновение, где бы вы ни находились. Презентация новейших устройств Galaxy состоится на Samsung.com/ru и на Newsroom Россия, в 17:00 по московскому времени.







11 августа в 17:00 по московскому времени компания Samsung проведёт мероприятие Galaxy Unpacked. На нём будут представлены новые устройства (какие именно, пока неизвестно).По слухам, Samsung представит новые смарт-часы и наушники. Также может состояться презентация других устройств, в том числе смартфонов, планшетов, ноутбуков и умных колонок. Не исключён и анонс новых сервисов, приложений и обновлённых операционных систем.