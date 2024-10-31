Samsung откажется от культового бренда Galaxy в следующем году

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Авторитетный инсайдер Ишан Агарвал поделился в сервисе микроблогов Х довольно интересной информацией о планах Samsung по закрытию бренда Galaxy. Похоже, линейку Galaxy S25 мы так и не увидим.Вместо этого южнокорейский техногигант проведёт полный ребрендинг, откажется от легендарного Galaxy, и выпустит смартфоны без упоминания «Галактики» в названии. Интересно, что официальный портал Samsung Newsroom несколько раз называл новые флагманские смартфоны серией Galaxy S25, но возможно, руководство решило что-то изменить в последний момент.Теперь ждём презентацию Samsung S25, Samsung S25+ и Samsung S25 Ultra на кастомном чипе Snapdragon 8 Elite в начале января.