Samsung откажется от культового бренда Galaxy в следующем году

Фархад
S25

Авторитетный инсайдер Ишан Агарвал поделился в сервисе микроблогов Х довольно интересной информацией о планах Samsung по закрытию бренда Galaxy. Похоже, линейку Galaxy S25 мы так и не увидим.

Вместо этого южнокорейский техногигант проведёт полный ребрендинг, откажется от легендарного Galaxy, и выпустит смартфоны без упоминания «Галактики» в названии. Интересно, что официальный портал Samsung Newsroom несколько раз называл новые флагманские смартфоны серией Galaxy S25, но возможно, руководство решило что-то изменить в последний момент.

Теперь ждём презентацию Samsung S25, Samsung S25+ и Samsung S25 Ultra на кастомном чипе Snapdragon 8 Elite в начале января.

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Источник:
GizmoChina
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