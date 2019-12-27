



Samsung Electronics объявила об открытии фирменного салона, модернизированного по новому дизайн-концепту компании. В магазине, расположенном по адресу ул. Тверская, д. 22., посетители могут протестировать технику и аксессуары бренда, получить техническую консультацию и обратиться за сервисным обслуживанием.



Обновленный салон на Тверской — самый большой магазин Samsung Electronics в Москве, в котором представлена продукция компании, включая электронику и бытовую технику. В этом салоне отражена концепция магазинов фирменной розницы бренда, цель которой — вовлечь пользователей в близкое знакомство с продуктами в комфортной среде. В отделке внутреннего пространства сочетаются разные фактуры и материалы, включая дерево, камень, металл и мрамор. Реконструированное пространство площадью более 700 кв. м разделено на несколько секторов.







В зоне мобильных устройств, занимающей 160 кв. м, представлена мобильная техника, аксессуары и носимые устройства. Все желающие могут пройти, узнать о технических новинках и познакомиться с инновационными технологиями бренда. Более 130 кв. м посвящено ТВ, акустическим системам и саундбарам. Посетители могут оценить качество изображения телевизоров Samsung QLED 8K и отдохнуть в интерактивной зоне домашнего кинотеатра со звуком Dolby Atmos. Гейминг-зона с мониторами предназначена для любителей компьютерных игр. Помимо этого, в магазине создана демо-зона площадью 160 кв. м для тестирования бытовой техники. Здесь можно увидеть холодильник BESPOKE с модульным дизайном и паровой шкаф по уходу за одеждой AirDresser.







Магазин также предоставляет услуги сервисного обслуживания. Клиенты также могут обратиться сюда за консультацией по настройкам оборудования. Для премиум-клиентов предусмотрена VIP-комната ожидания. Как и в других салонах Samsung, для клиентов магазина на Тверской доступна система бонусов и скидок, действуют специальные предложения и акции.



Компания Samsung также продаёт устройства в своём интернет-магазине. Предусмотрены скидки и бесплатная доставка товаров по всей России.







