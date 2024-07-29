Samsung подарила участникам Олимпиады глючные смартфоны. Спортсмены ещё никогда не выглядели так глупо

Компания Samsung стала одним из главных партнёров Олимпиады-2024, которая проходит в эти дни в Париже. Она выпустила специальную олимпийскую версию флагманской раскладушки Galaxy Z Flip6 и раздала её бесплатно всем спортсменам, участвующим в этом мероприятии — всего 17 тысяч штук.
Как и в предыдущие годы, одним из условий спонсорства было то, что спортсмены обязаны демонстрировать подаренные смартфоны во всех уместных случаях, например, когда делают селфи при получении наград. Как сообщил телеграм-канал «Джейпег Малевича», недавно вышла казусная ситуация — спортсмены пытались сфотографироваться, а смартфон завис и после первого снимка не давал сделать второй. Что случилось с устройством непонятно, но этот момент попал в эфир, и то, что задумывалось в качестве рекламы на весь мир (исключая Россию), стало антирекламой.
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