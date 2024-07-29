Samsung подарила участникам Олимпиады глючные смартфоны. Спортсмены ещё никогда не выглядели так глупо

Александр



Компания Samsung стала одним из главных партнёров Олимпиады-2024, которая проходит в эти дни в Париже. Она выпустила специальную олимпийскую версию флагманской раскладушки Galaxy Z Flip6 и раздала её бесплатно всем спортсменам, участвующим в этом мероприятии — всего 17 тысяч штук.

Как и в предыдущие годы, одним из условий спонсорства было то, что спортсмены обязаны демонстрировать подаренные смартфоны во всех уместных случаях, например, когда делают селфи при получении наград. Как сообщил телеграм-канал «Джейпег Малевича», недавно вышла казусная ситуация — спортсмены пытались сфотографироваться, а смартфон завис и после первого снимка не давал сделать второй. Что случилось с устройством непонятно, но этот момент попал в эфир, и то, что задумывалось в качестве рекламы на весь мир (исключая Россию), стало антирекламой.

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Комментарии

kardigan
+3689
kardigan
Короче один смартфон из семнадцати тысяч завис. (Скорее всего из за программного сбоя прошивки)
С айфонами такого то типа не бывает, ага. Расходимся товарищи , нас сново разводят
Вчера в 15:54
#
Dmitriy
+1060
Dmitriy
Гнусмасы этим славились издавна, именно глюкавостью своего софта. И железо норм, и идеи интересные, но софтовая реализация...
Помню первый их galaxy s i9000. 2010 год, 2-й андроид тогда уже стабильно работающий у иных, типа htc, AMOLED дисплей...
И ска, проглатываемые им звонки, когда они приходили но тело никак на это не реагировало... И коллега, купивший вскоре 9001-ю модель, получивший похожие траблы....
Вчера в 16:11
#
+4486
Gabriel Dmitriy
Да это ладно, вот помню купил два смартфона , а у них на 4 месяц акб вздулись, а в одно из них так что заменили его целиком. Правда это был айфон 6 и 6s.
Такое вот яблочное пюре
Вчера в 16:45
#
+239
paradox
Да ваше приложение для IOS тоже далеко не убежало. При попытке просмотреть видео тупо вылетает.
Вчера в 16:26
#
+4486
Gabriel
Один зависший из 17000 штук очень хороший показатель.
Практически эталон надежности.
Вчера в 16:41
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