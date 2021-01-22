Samsung представит в России новую серию флагманских смартфонов Galaxy S21 и расскажет об актуальных для пользователей особенностях смартфонов, интересных «фишках» для создания контента и эксклюзивных выгодных предложениях сегодня (22 января) на виртуальном мероприятии.
Ведущим презентации будет видеоблогер Дмитрий Масленников. Wylsacom поделится подробностями о мощном процессоре, Катя Клэп – о функциях камеры для съемки видео и фото профессионального качества, а телеведущая и продюсер Снежина Кулова – расскажет о дизайне и стильных цветах устройств. Зрители онлайн-мероприятия также получат возможность выиграть призы от Samsung: новый смартфон Galaxy S21 и скидку на аксессуары бренда. Для этого им нужно будет посчитать или угадать, сколько раз за время презентации ведущие произнесут «Galaxy S21».
Samsung представила флагманскую серию Galaxy S21 на конференции Samsung Unpacked 14 января. Она получила новый дизайн, адаптивные дисплеи со частотой обновления до 120 Гц для плавной прокрутки и гейминга, а также обновленную камеру с множеством полезных и удобных функций, в том числе «фото из 8К», которая превращает кадр из 8K видео в фотографию высокого разрешения, «Кинорежим» для большего контроля за всеми аспектами съемки и усовершенствованную стабилизацию. Режим «Vlogger View» позволяет вести съемку с фронтальной и основной камер, чтобы запечатлеть реакцию на событие в реальном времени, а Live Thumbnail облегчает изменение угла съемки и масштабирование.
Онлайн-трансляция мероприятия с участием популярных блогеров и звезд состоится на официальных страницах Samsung в социальных сетях Facebook, YouTube, Instagram и ВКонтакте 22 января 2021 года в 18:00 по московскому времени.
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Ведущим презентации будет видеоблогер Дмитрий Масленников. Wylsacom поделится подробностями о мощном процессоре, Катя Клэп – о функциях камеры для съемки видео и фото профессионального качества, а телеведущая и продюсер Снежина Кулова – расскажет о дизайне и стильных цветах устройств. Зрители онлайн-мероприятия также получат возможность выиграть призы от Samsung: новый смартфон Galaxy S21 и скидку на аксессуары бренда. Для этого им нужно будет посчитать или угадать, сколько раз за время презентации ведущие произнесут «Galaxy S21».
Samsung представила флагманскую серию Galaxy S21 на конференции Samsung Unpacked 14 января. Она получила новый дизайн, адаптивные дисплеи со частотой обновления до 120 Гц для плавной прокрутки и гейминга, а также обновленную камеру с множеством полезных и удобных функций, в том числе «фото из 8К», которая превращает кадр из 8K видео в фотографию высокого разрешения, «Кинорежим» для большего контроля за всеми аспектами съемки и усовершенствованную стабилизацию. Режим «Vlogger View» позволяет вести съемку с фронтальной и основной камер, чтобы запечатлеть реакцию на событие в реальном времени, а Live Thumbnail облегчает изменение угла съемки и масштабирование.
Онлайн-трансляция мероприятия с участием популярных блогеров и звезд состоится на официальных страницах Samsung в социальных сетях Facebook, YouTube, Instagram и ВКонтакте 22 января 2021 года в 18:00 по московскому времени.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru