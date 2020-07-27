Galaxy Note20
Компании Samsung не терпится провести презентацию, которая запланирована на 5 августа. Настолько, что она выпустила тизерное видео, на котором показаны все готовящиеся к выпуску новинки.

Прежде всего Samsung готовит нас к тому, что хитом сезона станет бронзовый цвет. Мы уже видели, как в такой расцветке будет выглядеть новый смартфон компании, но не исключено, что аналогичный колорвей будет у всех новых устройств, которые покажут на мероприятии Unpacked в этом году.

Unpacked

На тизере видны только силуэты устройств, но этого вполне достаточно, чтобы определить, чем нас порадует Samsung. Очевидно, что на картинке изображён планшет Galaxy Tab S7, TWS-наушники Galaxy Buds Live, смарт-часы Galaxy Watch 3 (два варианта разных размеров), складной смартфон Galaxy Fold второго поколения и линейка флагманских смартфонов Galaxy Note20 (три модели с разными характеристиками). Все эти устройства будут топовыми в своих сегментах рынка.



Слухи обо всех устройствах, которые дизайнеры Samsung изобразили на тизере, уже ходят, поэтому главные особенности этих гаджетов известны. Не исключено, что компания припасёт несколько козырей и покажет на мероприятии Unpacked что-нибудь ещё, о чём мы пока не знаем.


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