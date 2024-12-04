Samsung покажет новые XR-очки в начале года

Артем


Однако в продажу гаджет может поступить значительно позже. О подробностях презентации устройства рассказали в Yonhap News. 

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По информации издания, Samsung представит свои XR-очки в январе, одновременно с релизом Galaxy S25. Скорее всего, их презентация будет условной — гаджет покажут в ролике, без демонстрации функций и характеристик, как это было с «умным» кольцом Galaxy Ring. Также в отчете указано, что программную платформу очков могут раскрыть уже в «этом месяце».



Основные подробности раскроют на ивенте Galaxy Unpacked летом, вместе с новыми Samsung Z Fold и Z Flip, а продажи гаджета запустят в третьем квартале 2025 года. Если верить слухам, «умные» очки XR не имеют дисплея, весят около 50 г, а по функциям схожи с Ray-Ban Meta*. Также отмечается интеграция с искусственным интеллектом Gemini от Google, поддержка жестов и бесконтактных платежей.

Ожидается, что XR-очки от Samsung покажут 22 января 2025 года.

* Компания Meta, а также ее продукты Instagram и Facebook признаны экстремистскими и запрещены в России.
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Источник:
9to5Google
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