Samsung покажет новые XR-очки в начале года





Однако в продажу гаджет может поступить значительно позже. О подробностях презентации устройства рассказали в Yonhap News. Однако в продажу гаджет может поступить значительно позже. О подробностях презентации устройства рассказали в Yonhap News. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По информации издания, Samsung представит свои XR-очки в январе, одновременно с релизом Galaxy S25. Скорее всего, их презентация будет условной — гаджет покажут в ролике, без демонстрации функций и характеристик, как это было с «умным» кольцом Galaxy Ring. Также в отчете указано, что программную платформу очков могут раскрыть уже в «этом месяце».Основные подробности раскроют на ивенте Galaxy Unpacked летом, вместе с новыми Samsung Z Fold и Z Flip, а продажи гаджета запустят в третьем квартале 2025 года. Если верить слухам, «умные» очки XR не имеют дисплея, весят около 50 г, а по функциям схожи с Ray-Ban Meta*. Также отмечается интеграция с искусственным интеллектом Gemini от Google, поддержка жестов и бесконтактных платежей.Ожидается, что XR-очки от Samsung покажут 22 января 2025 года.