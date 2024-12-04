Samsung покажет новые XR-очки в начале года

Однако в продажу гаджет может поступить значительно позже. О подробностях презентации устройства рассказали в Yonhap News.
Основные подробности раскроют на ивенте Galaxy Unpacked летом, вместе с новыми Samsung Z Fold и Z Flip, а продажи гаджета запустят в третьем квартале 2025 года. Если верить слухам, «умные» очки XR не имеют дисплея, весят около 50 г, а по функциям схожи с Ray-Ban Meta*. Также отмечается интеграция с искусственным интеллектом Gemini от Google, поддержка жестов и бесконтактных платежей.
Ожидается, что XR-очки от Samsung покажут 22 января 2025 года.
* Компания Meta, а также ее продукты Instagram и Facebook признаны экстремистскими и запрещены в России.