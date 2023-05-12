Samsung поймали на обмане. Компания врёт о характеристиках смартфонов



Сайт SamMobile обратил внимание на то, как компания Samsung продвигает смартфон Galaxy A24 в Малайзии. В рекламных материалах указано, что у него 16 ГБ оперативной памяти.



Человек, поверивший этой рекламе, сильно удивится, когда зайдёт в настройки смартфона и увидит, что у него лишь 8 ГБ ОЗУ. Ещё 8 ГБ можно выделить из накопителя в качестве виртуальной оперативной памяти. Это не ОЗУ в классическом понимании, а что-то вроде файла подкачки, который работает гораздо медленнее и с некоторыми ограничениями.







Galaxy A24 стоит в Малайзии 999 малайзийских ринггитов (около 17 300 рублей), и за такие деньги смартфон с 16 ГБ оперативной памяти был бы очень выгодной покупкой. Но нет.



Другие производители не позволяют себе завышать информацию про оперативную память в своих смартфонах. Обычно они указывают объём ОЗУ и пишут, что её можно увеличить ещё на несколько гигабайт за счёт выделения пространства из накопителя.



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